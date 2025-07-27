В Волгоградской области опаздывают поезда и не работает аэропорт.

В ночь на воскресенье дроны атаковали Волгоградскую область, в результате чего было нарушено электроснабжение железной дороги. Масштабы атаки, а также нанесенного ущерба пока неясны.

"В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - сообщил в Телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.

По данным российского губернатора, данных о пострадавших будто бы нет.

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РосСМИ сообщили, что в Волгоградской области опаздывают пассажирские поезда "из-за атаки БпЛА". Также закрыт аэропорт Волгограда.

При этом, как написал телеграм-канал Exilenova+, в российском регионе "продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые он использует для военной логистики".

Примечательно, что воздушная тревога была объявлена также в нескольких других регионах на западе и юге РФ, предупреждая об атаке украинских беспилотников, согласно сообщениям российских чиновников в Telegram.

Атаки на РФ

Вчера в Ставрополе дроны ударили по радиозаводу, выпускающему аппаратуру для авиации. Этот завод находится под международными санкциями.

Радиозавод "Сигнал" разрабатывает и выпускает радиоэлектронную аппаратуру спецназначения, в частности для авиации и радиоэлектронной борьбы.

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