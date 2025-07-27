Уже 28 июля магнитная буря должна стать слабее.

В конце недели, 27 июля, на Земле ожидается магнитная буря. об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Ожидается, что К-индекс достигнет отметки 5. Это соответствуют магнитной буре класса G1, считающейся слабой.

Центр прогнозов космической погоды также подтверждает, что 27 июля на Земле произойдет магнитная буря. Причиной ее является вспышка на Солнце, которая произошла 23 числа.

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По данным Geomagnetism, уже 28 июля ситуация должна стабилизроваться.

Магнитные бури - как защить организм

Считается, что магнитные бури, особенно сильные, могут влиять на метеочувствительных людей. Как можно минимизировать это влияние:

Следите за прогнозами геомагнитной активности. Если вы знаете, что такие дни влияют на ваше самочувствие - заранее спланируйте свое время.

Соблюдайте режим сна и отдыха. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте переутомления.

Пейте больше воды. Лучше отдавать предпочтение чистой воде, травяным чаям или морсам - без кофеина и алкоголя.

Снизьте уровень стресса. Медитации, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе и спокойная музыка помогают стабилизировать нервную систему.

Сбалансированно питайтесь. Лучше избегать тяжёлой жирной еды и большого количества сахара.

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