Он высказал мнение, что будет лучше для Украины: 30-дневное перемирие или приостановление войны на год.

Герой Украины, подполковник, командир полка "К-2" Кирилл Верес рассказал, что он думает об идее временного перемирия, которую уже неоднократно выдвигала Украина России. В интервью Украинской правде он рассказал, что все зависит от того, сколько времени это перемирие может длиться.

"На год - против. Наверное. На месяц - за.", - заявил подполковник.

Также он объяснил, почему предложение о перемирии на 30 дней ему больше нравится.

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"Вкопаются пацаны, забетонируемся, подготовим нормально линию обороны", - сказал Верес.

В то же время, он считает, что даже если и будут такие договоренности, не будет полностью прекращения огня. Враг все равно будет запускать дроны. Возможно, добавил он, россияне и будут запускать беспилотники в меньшем количестве, но не прекратят их использовать. Однако, по мнению Вереса, даже такая ситуация пойдет нам на пользу.

Командир полка "К-2" также пояснил, что приостановление войны на год нам невыгодно, потому что в таком случае мы не сохраним армию.

"Не сможет быть боеспособная армия в таком количестве военнослужащих на линии фронта год времени. Надо будет с ней что-то сделать. Люди сейчас воюют. Как только прекратится война, 70% захотят уйти домой", - констатировал он.

Верес признает, что военные в таком случае будут иметь на это право. Он добавил, что тоже не хочет просто сидеть. По его словам, как только будет сообщено об официальном окончании войны, он сразу же положит рапорт на стол.

"Всего наилучшего, занимайте мою должность. Хотели полк, бригаду дивизию - забирайте", - сказал он.

Также подполковник поделился, что его раздражает, когда за день не удается уничтожить ни одного врага.

"Я тогда называю всех "иждивенцами", в первую очередь командиров подразделений и сам себя. И мы прожили этот день зря", - заявил командир полка "К-2".

В то же время, Верес признает, что нередко упрекает себя, что должен еще больше времени уделять работе. Он мечтает о том, чтобы была возможность прикрыть города от вражеских "Шахедов" и, по его словам, в этом направлении сейчас идет работа.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики Института по изучению войны (ISW) предположили, что Россия накапливает дроны и ракеты, чтобы осенью наносить по Украине еще более масштабные удары. Согласно их прогнозу, до ноября текущего года, РФ сможет за ночь запускать по 2000 "Шахедов". Также аналитики отметили, что враг сейчас чаще стал запускать ракеты по Украине.

Также мы писали, что бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если бы страны Запада использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов на то, чтобы профинансировать покупку оружия для Украины, это бы кардинально повлияло на ход войны. Также он добавил, что сейчас очень важно добиться полного блокирования экспорта российской нефти через Балтийское и Черное моря. Если это удастся сделать, тогда для РФ это будет серьезный удар.

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