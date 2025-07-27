В перечне есть Петух и Коза.

В это воскресенье, 27 июля, под управлением Огненного Петуха в месяце Водяной Козы, шесть представителей китайского Зодиака окажутся в центре удачных событий. Этот день по восточному календарю считается "полным", что бывает нечасто: такие периоды открывают путь к важному прогрессу без препятствий, пишет YourTango.

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Петух

Этот день - ваша сцена. Энергия Огненного Петуха полностью сливается с вашей. Мир будто бы поворачивается к вам лицом, признавая ваши усилия и значимость. Вы получите ответ, одобрение или знак, которого ждали, и все это без просьб. Вас наконец заметили. И в этом настоящее освобождение.

Коза

Поскольку сейчас ваш месяц, а день еще и "полный", вы стоите на пороге глубокого внутреннего поворота. Вам не нужно становиться громче или настойчивее, достаточно быть собой. Сегодня вы поймете, что готовы отпустить нездоровую привычку или изменить подход. Награда за внутреннюю честность - тишина, в которой рождается по-настоящему сильная удача.

Крыса

Прорыв начинается с неожиданной паузы. Энергия дня возвращает вам старые идеи, забытые мечты или оставленные на потом планы. И вы вдруг видите, что пришло их время. Кто-то может сказать "нет", но именно это откроет двери к новому и лучшему. Удача найдется там, где вы уже почти сдались, просто раньше момент не настал.

Дракон

Огненная энергия воскресенья усиливает вашу природную уверенность. Хотя вы не ждете разрешений, сегодня может прийти тот самый "зеленый свет", который откроет перед вами упрощенный путь. Удача проявится в том, что раньше требовало усилий, а теперь просто работает. Вам больше не придется держать все на своих плечах. Мир подстроится под вас.

Бык

Хотя вы не стремитесь к признанию, сегодня вас все-таки заметят искренне и по достоинству. Кто-то сделает выбор в вашу пользу, и это станет началом новой главы. Ваша надежность будет вознаграждена. Это может быть возвращенная ответственность, открытая дверь или второй шанс. Главное вы почувствуете, что давление уходит, и все становится на свои места.

Свинья

Ваша опора сегодня внутреннее доверие к себе. Энергия Огненного Петуха проясняет, что оставить, а что отпустить. Вы, возможно, поймете, что решение, которого боялись, на самом деле ваш путь. Или получите подтверждение своих интуитивных догадок. Ответ, возможность или простой жест покажут, что вы были на верном пути все это время.

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