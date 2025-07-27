Будут ли блокировать мобильную связь в Украине во время атак РФ: что говорят в Раде

Рада ожидает предложений от правительства и технической экспертизы относительно возможного внедрения инициативы об ограничении работы мобильной связи в Украине во время российских атак "Шахедами". Об этом рассказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНИАН.
Он отметил, что эта проблема остается на сегодня не решенной.
"Вопрос обсуждался на одном из крайних заседаний нашего комитета. Были очень горячие дискуссии и принято решение рекомендовать Кабинету Министров Украины разработать алгоритмы действия в таких ситуациях. Потому что враг действительно использует наши базовые станции мобильной связи, если работают для донаведения, для сверки координат. И это значительно повышает точность ударов средств поражения, которые применяют россияне", - отметил Вениславский.
По его словам, этот вопрос и дальше изучается, обсуждается с участием всех профильных составляющих сектора безопасности и обороны, правоохранительных органов, исполнительной власти.
"Есть точка зрения, что техническими средствами можно просто блокировать те украинские сим-карты, которые враг использует. Но есть и противоположная позиция, что именно блокировка не даст достичь цели, потому что эти карточки можно дистанционно активировать, они моментально проводят сверку и потом уже нет смысла их выключать. Поэтому этот вопрос в технической плоскости и соответствующая экспертиза должна дать ответы на эти вызовы", - сказал Вениславский.
Он добавил, что только после выводов специалистов можно будет при необходимости принимать решение парламента по этому вопросу.
"Эта техническая экспертиза должна дать выводы, возможно ли идентифицировать сим-карты, которые использует враг. Если это невозможно, то не исключен вариант решения, что мобильная связь может выключаться волнами в зоне пролетов БПЛА. Подчеркиваю, что этот вопрос не решен, различные модели обсуждаются. Ожидаем от правительства предложения, как это делать", - подчеркнул нардеп.
Война в Украине - мобильная связь во время атак
Как сообщал УНИАН, в мае специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что Украина может последовать российскому опыту и тоже начать отключать мобильную связь, в частности мобильный интернет, на пути следования вражеских дронов.
Он отметил, что обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи.