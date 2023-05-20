Началом смены власти в России, по мнению Пионтковского, могут стать новые назначения в Минобороны РФ.

В России уже запустили операцию по замене президента РФ Владимира Путина. Ее проведение возглавляет один из самых близких к диктатору людей – Юрий Ковальчук.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал политолог Андрей Пионтковский. Он отметил, что в этой операции по замене Путина кто-то максимально использует главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Пригожин назвал не только Герасимова и Шойгу предателями, расстреляв их портреты из пулемета, а он назвал, извиняюсь, законченным м***ком самого главнокомандующего, а это слишком серьезно. То есть кто-то ему это поручил. Программа замены Путина уже запущена, и Пригожина максимально в ней используют", – отметил политолог.

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По словам Пионтковского, на каком-то этапе Пригожина могут убрать. Он добавил, что в РФ людей сажают в тюрьмы за критику войны против Украины. При этом Пригожина не трогают, даже несмотря на вероятные контакты с украинской разведкой, о которых недавно писали западные СМИ.

"Моя гипотеза заключается в том, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук, человек, которого считают самым близким к Путину. Он вообще в бункере 80% времени проводил наедине с ним последние три года с начала эпидемии ковида. Ковальчук является одним из идеологов этой войны против Запада, против Украины. И он понял, что война эта проиграна, а для сохранения его клана власти, Путина нужно заменить. Решающим сигналом к этой операции будет, как мне представляется и как это ни парадоксально, однако даже логично, – начало украинской операции, то есть первый видимый, реальный и впечатляющий успех. Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова", – продолжил эксперт.

Пионтковский предполагает, что новым главой Министерства обороны РФ могут назначить Пригожина, "а по факту Суровикина". По его мнению, это и будет началом смены власти в России.

"Новая власть будет вынуждена согласиться на отступление к границам 1991 года. Объяснением станет предательство Министерства обороны, что никчемные Шойгу и Герасимов развалили армию, и мы не смогли противиться коалиции 60 западных государств. Мне кажется, именно такой сценарий готовится. В Кремле ждут украинского наступления не меньше, чем мы с вами", – резюмировал политолог.

Что ждет Путина и Россию

Украинский офицер-"азовец" Илья Самойленко, участвовавший в обороне Мариуполя, считает, что ликвидация российского президента Владимира Путина никоим образом не повлияет на РФ. По его словам, Россия – это не о народе и обществе, а о системе.

Российский оппозиционер, историк и публицист Валерий Соловей считает, что Путина ждет отставка из-за болезни, которую не остановить. Он отметил, что российские элиты знают о его состоянии, видят двойников и хотят, чтобы диктатор подал в отставку самостоятельно.

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