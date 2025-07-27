В списке есть Лев и Водолей.

С момента начала ретроградной фазы Меркурия 18 июля 2025 года шесть знаков Зодиака оказались в центре напряженных событий. Этот период оказался для них далеко не самым благоприятным, но хорошая новость в том, что он почти завершился. После 11 августа обстоятельства начнут меняться, давая этим знакам шанс на восстановление баланса и движение вперед, пишет YourTango.

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Как отметил астролог Эван Натаниэль Грим, хотя многие привыкли игнорировать влияние ретроградного Меркурия, на этот раз особенно остро его прочувствовали представители шести знаков. Поскольку он проходит через знак Льва, избежать напряжения и сложных ситуаций было практически невозможно. Этим знакам пришлось действовать осознанно и быть особенно осторожными, так как любые ошибки в этот период стоили дорого.

Тем не менее, несмотря на все сложности, ретроградное движение Меркурия может иметь и положительные стороны. По завершении этой фазы многие почувствуют, что их усилия не прошли даром, и получат заслуженное вознаграждение. Главное - сохранить терпение и использовать оставшиеся дни мудро.

Лев

Ретроградный Меркурий оказался особенно ощутим для представителей вашего знака, ведь он активен именно в вашем зодиакальном поле. Возможно, последние недели казались полными хаоса, но ситуация уже близка к разрешению. Чтобы обратить эту непростую фазу себе на пользу, Грим порекомендовал: "в течение следующих нескольких недель внимательно пересмотреть текущие мысли". Сейчас важно не спешить с действиями, а осознанно прислушаться к внутреннему голосу и пересмотреть то, как вы реагируете на происходящее.

"Лучше всего завершить незавершенные задачи, а также поразмышлять о том, как ваше эго проявляется в решающие моменты, - добавил астролог. - "Умеете ли вы контролировать свое эго? Или оно берет верх и подрывает отношения и другие ситуации?".

Водолей

Для вас ретроградный Меркурий высветил тему отношений. Грим пояснил: "вы оглядываетесь назад и думаете, что сработало, а что нет в прошлых отношениях". Это не всегда приятно, но крайне важно для личного роста.

Некоторые Водолеи могут задуматься о том, как развивались их текущие отношения, и куда ушла прежняя близость. Анализируя прошлое и извлекая из него уроки, вы сможете наладить настоящее. Пусть это время и не вдохновляет, но оно дает шанс все переосмыслить и укрепить связи.

Телец

Тельцам этот период мог показаться особенно нестабильным - он затронул сферу семьи и домашнего уюта. Но перемены уже близки. Грим посоветовал, определить, что нужно переделать, но не начинать масштабный ремонт прямо сейчас. Кроме того, не исключено, что напомнят о себе родственники, с которыми давно не было контакта. Это может стать моментом для переосмысления и, возможно, нового начала - но подходить к этому стоит обдуманно.

Скорпион

Вам ретроградный Меркурий подсвечивает карьерную сферу. Если дела идут не так, как хотелось бы, это повод задуматься о необходимости корректировки профессионального курса. По словам Грима, "некоторые из вас поймут, что вам нужно скорректировать свой подход к карьере, чтобы набрать обороты". Не стоит паниковать, если кажется, что все тормозит - время для переосмысления и выработки новой стратегии еще есть.

Дева

Поскольку вашей планетой-покровителем является Меркурий, его ретроградное движение особенно остро сказывается на вас. Это время может вызывать потребность в уединении и глубоких размышлениях, что вполне нормально.

"Дева погружается в себя больше, чем любой другой знак", - отметил Грим.

Он посоветовал посвятить эти дни "глубокой медитации или записи сновидений". Не торопитесь - фиксируйте мысли и эмоции, старайтесь сохранить внутреннее равновесие. Вскоре все начнет проясняться.

Близнецы

Еще один знак, которым управляет Меркурий - это вы, Близнецы. Неудивительно, что ретроградный период воспринимается особенно тяжело: возможна путаница в делах, ощущение стагнации или переизбытка информации.

"Близнецы пересматривают горы данных или прошлых обсуждений", - объяснил Грим.

Это может вызывать усталость и желание все бросить. Но не спешите - собранность и анализ помогут вам выйти из этого периода с новыми ресурсами и четким планом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре озолотятся.

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