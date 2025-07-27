На Сумщине в результате подрыва на мине погибли двое мужчин.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, в результате ударов известно о пострадавших и разрушениях.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, с вечера россияне атаковали два района области.

"По Никопольскому целились из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Направляли FPV-дроны и сбрасывали боеприпас с БПЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде", - рассказал он и добавил, что в населенных пунктах были повреждены пять частных домов и линия электропередач.

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В результате атаки пострадали четыре человека - мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

"На Синельниковщине громко было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил FPV-дронами. Обошлось без раненых. Среди поврежденного - инфраструктура и дом местных", - написал Лысак.

И.о. начальника Полтавской ОГА Владимир Когут отметил, что ночью на Полтавщине работала противовоздушная оборона. В Кременчугском и Полтавском районах было зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников, в результате чего повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что Харьковская область снова оказалась под ударом вражеских БПЛА: ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и пригороду беспилотниками.

"В Харькове повреждены гражданское предприятие, частный дом. В Харьковском районе - производственно-хозяйственное сооружение. Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В то же время в Сумской ОГА относительно ситуации с безопасностью в области по состоянию на утро 27 июля, в частности сообщили, что в результате российских обстрелов территории области есть раненые.

"В Глуховской громаде в результате удара БПЛА получила ранения женщина 1977 г.р. В Сумской общине в результате удара БПЛА ранены трое мирных жителей. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Есманьской громады в результате подрыва на мине погибли двое мужчин в возрасте 56 и 50 лет.

"В течение суток, с утра 26 июля до утра 27 июля 2025 года, российские войска совершили почти 70 обстрелов по 33 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области", - подчеркнули в ОГА.

Кроме того, в Херсонской ОВА заявили, что "час назад в Днепровском районе армия РФ атаковала с дрона жителя Херсона".

"В результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 55-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Медики дообследуют пострадавшего", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Херсонской ОГА сообщили, что в больницу обратился житель Белозерки, который утром пострадал из-за российского обстрела.

"В момент удара 58-летний мужчина находился во дворе. У него - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение шеи. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - отметили в ОВА.

Впрочем, позже они также сообщили, что в результате утреннего обстрела Белозерки пострадала еще одна местная жительница. "У 58-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшую госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также начальник Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что тела двух людей сегодня, 27 июля, обнаружили на пепелище на месте разрушенного Россией дома в Степногорске.

"Вчера враг ударил реактивными системами залпового огня по прифронтовому поселку. В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. Погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина", - написал он.

Последствия российских атак

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области целая семья переселенцев погибла в результате авиационного удара российских оккупантов по селу Подлиман Изюмского района.

В результате удара были повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары. Под завалами дома были обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.

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