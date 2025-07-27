Циклон Karlheinz с запада принесет грозы и ливни, а юг Украины и дальше будет оставаться во власти сильной жары до +39°C, предупреждает синоптик.

В понедельник, 28 июля, циклон Karlheinz, сформировавшийся над Польшей, существенно повлияет на погоду в западных областях Украины. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, регион ждут дожди с грозами, сильные ливни, шквалы и возможен град.

"Циклон Karlheinz в понедельник принесет неустойчивую дождливую погоду на запад Украины, а затем дойдет и до Житомирщины, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей", - сообщила Диденко.

Какой будет погода в регионах

запад, север, центр: дожди, грозы, температура +23...+29°C (на севере), до +35°C (в центре);

юг и Днепропетровщина: жара +32...+39°C, сухо;

восток Украины: жара до +33°C, без осадков;

Винницкая, Полтавская области: комфортнее - +25...+30°.

В Киеве понедельник - с дождями. В столице понедельник будет облачным с периодическими ливнями и грозами, температура днем - +25...+28°C. А вот вторник обещает быть чрезвычайно жарким - до +34°C с высокой влажностью.

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"Этот тяжелый воздух - испытание для людей с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными болезнями. Вторник лучше провести без активностей", - советует Наталка Диденко.

Когда ждать ослабления жары?

Самая тяжелая ситуация с жарой - на юге. Там температура стабильно приближается к +40°C.

"Ослабление жары в Украине вероятно 31 июля", - отмечает синоптик.

Погода в Украине сегодня

В воскресенье, 27 июля, практически по всей стране будет жаркая летняя погода. Столбики термометров покажут +30°...+34°, а на юге и в Днепропетровской области разогреет до адских +36°...+39°. В то же время на западе страны пройдут дожди, а температура снизится на несколько градусов.

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