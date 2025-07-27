Банкир отметил, что перспектив для обесценивания доллара или евро нет.

Общая ситуация на валютном рынке Украине до 3 августа будет во многом похожей на июльскую. Колебания курса доллара потеряются на фоне изменений курса евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.

Согласно его прогнозу, до 3 августа курс доллара в Украине будет находиться в пределах 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни за на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4160 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 41600 – 42200 гривень.

В то же время банкир отметил, что евро до 3 августа будет находиться в пределах 48,5 - 49,5 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на август 2025

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в Украине в августе 2025 года вряд ли удивит резкими изменениями, а колебания на валютном рынке будут сдержанными.

По его мнению, различия в курсах покупки и продажи, вероятно, не будут превышать 10-15%. Банкир указал, что официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 гривни, а евро - в диапазоне 48,5-50 гривень, в зависимости от глобального тренда.

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