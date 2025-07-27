Как отметил дизайнер, самое главное было, чтобы президент вообще согласился переодеться.

После начала полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский сменил стиль и начал одеваться функционально, просто и сдержанно.

Об этом сказал в интервью Telegraf дизайнер Зеленского Виктор Анисимов, который знаком с главой государства более 20 лет. Дизайнер рассказал, как его взяли в команду стилистов Зеленского. В частности, по его словам, было время, когда первая леди Елена Зеленская обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят очень контрастно: она в наряде по потоколу, а он - в стиле милитари.

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"Пришло время что-то изменить - так я снова оказался в этой истории", - отметил дизайнер.

"Передо мной было поставлено техническое задание - создать форменную одежду в черном цвете, с легким намеком на современный крой и едва уловимый фэшн-оттенок. Это было идеальное совпадение: черный - мой любимый цвет, форменный силуэт - мой стиль. Так появилось новое визуальное решение - сдержанное, мужественное, одновременно функциональное и эстетичное", - рассказал Анисимов.

Но, как отметил дизайнер, самое главное было, чтобы президент вообще согласился переодеться. Анисимов признался, что в январе с этой целью команда создала общий готовый образ, чтобы Зеленский мог все примерить и увидеть.

Дизайнер признался, что готовый образ был несколько великоват на Зеленского, но это быстро исправили.

"Президент тогда пошутил: "Ты хочешь, чтобы я так выглядел?"", - поделился Анисимов.

"И уже через несколько дней он появился в Ватикане в новом образе", - констатировал дизайнер.

О работе с президентом Анисимов сказал так: "У нас давнее доверие. Я делаю предложение - он соглашается или нет. Мы создали капсулу: футболки, куртки, рубашки. И финальной вещью стала та "куртка-пиджак" для саммита НАТО. Она формальная, но с современным акцентом - округлые лацканы, новая геометрия. Кстати, мы сделали и комплекты в хаки, но президент их ни разу не надел. Возможно, хаки ему просто надоел".

Дизайнер отметил, что в образах, созданных для президента, "заложена большая ответственность и бремя долга", поэтому вряд ли они подойдут для массового тиражирования

"Например, я не был бы готов примерить их на себя", - отметил дизайнер.

Скандал в Овальном кабинете

Многие помнят, как во время визита в Белый дом в конце февраля, на Зеленского набросились, что он позволил себе приехать на встречу к американскому президенту Дональду Трампу не в деловом костюме.

А позже, на вручении Шевченковской премии Зеленский после критики Трампа пошутил о своей одежде: "Извините, что не в костюме".

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