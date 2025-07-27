Артистка также откровенно рассказала о своих эмоциях в день свадьбы.

Популярная украинская певица Алена Омаргалиева, которая поет хиты "Мужчина", "Твоя", "Сама" и многие другие композиции, показала архивные фото с мужем-воином Тамерланом.

В своем Instagram артистка опубликовала свадебные кадры. Алена вспомнила, каким был этот праздничный день в 2013 году и как они выглядели 12 лет назад.

"В этот день я была сама не своя. Сама не своя от количества эмоций, которые меня переполняли. Я была влюблена, водоворот мыслей в голове, бабочек в животе, и дрожащие руки брали верх. Прошли годы и сейчас я с теплом вспоминаю этот день. Один из важнейших в моей жизни и уверена, что сделала правильный выбор сердцем и душой", - подписала фотографии Омаргалиева.

Видео дня

К слову, тогда невеста выбрала на свадьбу белое платье с кружевом и свой образ дополнила длинной фатой. А Тамерлан был одет в костюм синего цвета и белую рубашку.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами звездных супругов в комментариях:

"Какая вы классная пара! Долгих лет любви!"

"Безграничной вам любви"

"Красивые и счастливые! Безумной вам любви навсегда".

К слову, Алена и Тамерлан много лет выступали на сцене как дуэт. Однако в начале полномасштабной войны мужчина стал на защиту Украины. Известно, что за время своей службы он выполнял боевые задачи в Курской области.

Напомним, ранее певица Алена Омаргалиева назвала причину кризиса в отношениях с мужем-воином.

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