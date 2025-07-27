Юрист объясняет, в каких случаях возможно изъятие авто за долги перед ТЦК и почему это случается нечасто.

За неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Если нарушитель не оплатит их вовремя - в течение 15 дней, - сумма удваивается, а в случае систематических нарушений могут быть применены дополнительные санкции, в частности конфискация авто.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

Могут ли забрать авто?

Да, но только в рамках исполнительного производства, когда долг превышает 165 тысяч гривен. В таком случае государственный исполнитель может арестовать и выставить на продажу движимое или недвижимое имущество.

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"В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 000 гривен (имеют место несколько штрафов), то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу: на официальные площадки СЕТАМ по продаже движимого и недвижимого имущества, то есть авто может быть продано", - объясняет она.

Однако, как объясняет юрист, такие случаи встречаются редко.

Почему изъятие авто - исключение, а не правило?

1. Небольшое количество судебных решений. С начала 2025 года рассматривалось лишь 59 дел, связанных с лишением водительских прав из-за нарушения воинского учета. Из них решение принято только в 9 случаях.

2. Загрузка судов и перерывы на воздушные тревоги значительно замедляют процесс рассмотрения дел.

3. Финансирование судебных сборов: ТЦК и СП не имеют средств в бюджете на подачу исков, поэтому не инициируют их массово.

Хотя изъятие имущества, в частности авто, предусмотрено законодательством, на практике этот механизм применяется чрезвычайно ограниченно, подытожила юрист.

Военное положение и мобилизация

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Так, срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

В Украине во время военного положения у водителей могут проверять документы на блокпостах. Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие документы чаще всего проверяют, и насколько это законно.

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