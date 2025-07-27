Туристы могут рандомно выбрать один из 30 аутентичных маршрутов, которые рекомендовали местные жители.

Фарерские острова представили целый парк автомобилей с автономным управлением и голосовыми подсказками, чтобы познакомить туристов с неизведанными местами архипелага.

В видеоролике, демонстрирующем схему движения показано, как туристы берут машину в аренду, а затем следуют навигационным инструкциям и следуют к менее известным местам. По пути автомобиль "рассказывает" информацию о неожиданном маршруте.

В заявлении туристических властей Фарерских островов объясняется, что склонность туристов собираться вокруг "одних и тех же знаковых мест" создает "закрытую экосистему, где изображения популярных мест привлекают еще больше людей в эти самые места".

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В результате этого возникает чрезмерный туризм и "предсказуемые впечатления".

Забронировав автомобиль в компании 62N Car Rental, партнере Visit Faroe Islands, путешественники сканируют QR-код, который активирует один из 30 маршрутов, составленных с учетом мнения местных жителей.

В их число входят посещение самых высоких морских скал в Европе, пешие походы к захватывающим дух фьордам и посещение придорожной палатки с рыбой и чипсами.

"Есть только одна загвоздка: вам придется отказаться от контроля. Арендуя один из этих автомобилей, вы подписываете соглашение следовать его указаниям, не имея ни малейшего представления о том, куда направляетесь", - говорится в заявлении для туристов.

Генеральный директор Visit Faroe Islands Гудрид Хейгор заявил: "Мы решили изучить, как технологии и креативность могут предложить путешественникам новый способ открыть для себя Фарерские острова - способ, который приведет их в места, которые они, возможно, никогда не найдут самостоятельно.

Авторы идеи отметили, что этой инициативой надеются показать, "как туристические направления могут использовать инновации для более ответственного и осмысленного развития туризма".

Новый автопарк можно забронировать на сайте Visit Faroe Islands по цене от $100 в сутки.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что названы недорогие европейские острова, на которых не бывает много туристов. Цены на размещение и еду на этих островах порадуют даже самых экономных.

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