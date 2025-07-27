В то же время в отчете Института изучения войны сообщается, что ВСУ недавно продвинулись в Сумской области и на Харьковщине.

Российские оккупационные войска продолжают давить на фронте, и за последние сутки продвинулись в двух областях - Харьковской и Донецкой. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов в Харьковской области, Яблоновки и Орехового - в Донецкой.

В то же время в отчете Института изучения войны сообщается, что ВСУ недавно продвинулись в Сумской области и на Харьковщине, в то же время россияне имеют достижения в Донецкой области.

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"Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и вблизи Великого Бурлука и Лимана. Российские войска недавно продвинулись вблизи Северска, Торецка, Новопавловки и Большой Новоселки", - сообщают аналитики.

В частности, источники, связанные с украинской разведкой, сообщили, что украинские войска вернули себе Кондратовку, расположенную к северу от города Сумы). А один из российских военкоров утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Варачино, Садков и Юнаковки.

В Харьковской области российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Глубокого, Старицы и Волчанска, а также в направлении Липцев и Казачьей Лопани и Кудиевки.

В Донецкой области российская армия активизировала наступательные действия на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях. Также российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

В то же время геолокационные данные свидетельствуют о продвижении украинских войск на северо-восток от Великого Бурлука, а также на юг от Дибровы в Серебрянском лесу.

Война в Украине - последние новости

Военный обозреватель Денис Попович, со своей стороны, рассказал, что есть угроза перекрытия логистики в Покровск со стороны оккупантов. Хотя в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось сорвать российский план по Сумщине, но этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага.

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