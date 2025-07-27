Звезда стала мамой в июне этого года.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, рассказала об изменениях в жизни с появлением ребенка.

Не секрет, что спустя месяц после родов звезда вернулась к работе. Она провела свой первый корпоратив после рождения малыша и поделилась своими эмоциями. В частности, Никитюк отметила в своем Instagram, что теперь ей стало приятнее возвращаться домой, ведь там ее ждет сын.

"Признаюсь, теперь после работы возвращаться домой стало радостно. Теперь меня там ждут. Даже плачут", - отметила Леся.

Видео дня

К слову, Леся Никитюк долгое время официально не реагировала на слухи о своей беременности. Однако уже в июне она опубликовала фотографии с выписки из столичного роддома и сообщила, что родила сына. Отцом малыша является военнослужащий Дмитрий Бабчук, который сделал предложение телеведущей в начале этого года. Кстати, пара пока не рассекречивает имени первенца и не показывает его лицо в сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, как поддерживала фигуру во время беременности. Она отметила, что позволяла себе физические нагрузки каждый день пока была в положении и много плавала.

Вас также могут заинтересовать новости: