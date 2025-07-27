Традиционные методы сохранения таких сердец предполагают либо их реанимацию внутри тела донора, либо использование дорогостоящих аппаратов.

Сердца, которые ранее считались слишком поврежденными для донорства, теперь снова жизнеспособны благодаря прорыву, который позволяет избежать этических и финансовых затрат.

Прорыв в донорстве сделали ученые Университета Вандербильта, пишет Interesting Engineering. Дело в том, что трансплантации сердца от доноров после остановки кровообращения долгое время были редкостью, в основном из-за технических, этических и финансовых препятствий.

Традиционные методы сохранения таких сердец предполагают либо их реанимацию внутри тела донора, что много где запрещено по этическим причинам, либо использование дорогостоящих аппаратных перфузионных систем, имитирующих работу сердца вне организма.

Видео дня

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта разработали третий вариант: быстрое восстановление с помощью длительной ультраоксигенированной консервации (REUP).

Вместо реанимации сердца, REUP использует холодный, богатый кислородом консервирующий раствор для промывания органа вскоре после смерти. Этот процесс проще, доступнее и позволяет обойти этические проблемы, которые тормозят трансплантации во многих частях мира. Доктор Аарон Уильямс, ведущий автор исследования прокомментировал:

"Это то, что никогда не применялось в трансплантации сердца с успехом. Это действительно изменит правила игры. Это метод, который будет применяться во всем мире".

С ноября 2024 года Университет Вандербильта использовал REUP в 20 успешных трансплантациях сердца, результаты которых соответствуют современным стандартам.

Помимо повышения эффективности трансплантации, этот метод может значительно расширить доступ к донорским сердцам во всем мире.

Уильямс отметил, что к поиску новой технологии подтолкнули проблемы с двумя другими методами - этических проблем одного и стоимости другого. "Мы давно размышляем над этими вопросами. Вместе мы разработали решение для сохранения сердца, которое помогает реанимировать и защищать сердца доноров, чтобы их можно было использовать для трансплантации", - рассказал ученый.

Метод REUP включает насыщение кислородом охлажденного консервирующего раствора, состоящего из эритроцитарной массы, кардиоплегии дель Нидо и других добавок, и промывание им сердца донора вскоре после смерти.

Это останавливает клеточный распад, уменьшает воспаление и сохраняет сердечную ткань во время транспортировки без реанимации органа.

Устраняя необходимость в дорогостоящих перфузионных аппаратах и избегая этических "серых зон" внутренней реанимации, REUP устраняет два наиболее существенных препятствия для пересадки донорского сердца. Это может иметь революционное значение, особенно в регионах с ограниченными ресурсами или более строгими протоколами трансплантации.

Команда из Университета Вандербильта продемонстрировала, что сердца, сохраненные с помощью REUP, сохраняют жизнеспособность до 8 часов, что дает хирургам больше возможностей для извлечения, транспортировки и трансплантации.

Издание отметило, что в прошлом сжатые сроки и хрупкое сердце делали его пересадку слишком рискованной.

Заглядывая в будущее, исследователи полагают, что REUP может быть адаптирована для других органов, включая печень, почки, легкие и даже для трансплантации детям.

Другие новости о донорстве

Недавно умер донор, который спас жизни миллионов детей. В частности, ввстралии в возрасте 88 лет умер один из самых продуктивных доноров в мире, чья плазма крови помогла спасти около 2,4 млн новорожденных.

Вас также могут заинтересовать новости: