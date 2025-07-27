Госсекретарь предупредил, что терпение Трампа на исходе.

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении российских властей из-за задержки в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом заявилгосударственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. Госсекретарь отметил, что Трамп хочет достичь мирного соглашения и наконец-то завершить войну РФ против Украины.

Но сейчас, по словам Рубио, президент США становится все более раздраженным, поскольку позитивные телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным ни к чему в итоге не приводят.

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"Он теряет свое терпение и готовность продолжать ждать, пока российская сторона что-то сделает", - подчеркнулРубио.

Трамп и война в Украине

С начала своего президентства Трамп взялся завершить войну в Украине. Он говорил, что на это ему хватит 24 часа, потом 100 дней. Но пока все усилия американского президента оказались напрасными.

Он пригрозил России драконовскими санкциями, если она не согласится на плодотворные мирные переговоры.

Трамп также анонсировал трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Он подчеркнул, что очень заинтересован в такой встрече.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять у себя такую встречу.

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