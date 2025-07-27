При выборе лагеря ориентируйтесь на интересы вашего ребенка, время пребывания там, а также бюджет, который вы готовы выделить.

Лето в самом разгаре, и родители продолжают решать, как организовать своим детям незабываемый, но при этом безопасный в нынешних реалиях отдых. Найти подходящий детский лагерь близко к дому может быть трудно, поэтому часто выбор падает на такие направления как Карпаты или, если позволяет бюджет и есть документы, на Болгарию.

УНИАН расскажет, что нужно знать перед поездкой в детский лагерь в Болгарии, и какие есть варианты, если ребенок хочет в лагерь в Карпатах.

Детский лагерь в Карпатах – куда и за сколько можно отправить ребенка

С учетом усиливающихся атак российских оккупантов по украинским городам, много кто можент побаиваться отправлять ребенка на отдых в детский лагерь под Киевом. И опасения вполне обоснованные. Но относительно безопасные места в Карпатах могут предложить варианты на любой вкус и кошелек.

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Довольно много мест предлагают двухнедельный отдых по цене более 20 тысяч гривень. Но есть и более бюджетные альтернативы. К примеру, в Славском Львовской области цены на различные детские лагеря стартуют от 9700 гривень. В основном, предлагаются активности для детей от 7 до 17 лет, но некоторые места готовы принять и деток от 3 лет.

В то же время в Яремче Ивано-Франковской области дети могут провести незабываемый отдых по ценам от 11 500 гривень и выше. Есть разные варианты – от танцевальных лагерей до полностью англоязычных.

Можете также рассмотреть лагеря в следующих населенных пунктах: Татаров, Старая Гута, Ворохта (Ивано-Франковская область), Вышка, Золотарево (Закарпатская область).

Стоит отметить, что в Украине есть ряд инициатив, которые обеспечивают бесплатный отдых для детей из ряда категорий. В частности, речь идет о детях военных, погибших защитников, ВПЛ и так далее.

Детский лагерь в Болгарии – основная информация

Для тех, кто хочет подарить ребенку отдых возле моря, но опасается отправлять его на украинские курорты, отличным выбором станет лагерь в Болгарии.

Найти детский лагерь в Болгарии для украинцев по подходящей для вас цене довольно нетрудно. Все зависит от срока пребывания в лагере, предложенных активностей и месторасположения. На сайтах украинских туроператоров можно найти вариант по цене от 13500 гривень за 7 дней. Есть варианты и за 22 тысячи гривень, и за все 40 тысяч, так что здесь отталкивайтесь от ваших возможностей и интересов ребенка.

Во многих лагерях есть бассейны, проводятся спортивные мероприятия для детей, экскурсии и дискотеки.

Кстати, если брать горящие путевки в детский лагерь, можно хорошо сэкономить. Это касается как направлений в Украине, так и за границей.

Ребенок едет в лагерь в Болгарии – какие нужны документы

Итак, если вы нашли детский лагерь в Болгарии, который устраивает вас и по программе, и по цене, давайте поговорим о том, какие документы нужно подготовить.

Во-первых, ребенку понадобится биометрический заграничный паспорт, а также свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия).

Во-вторых, если ребенок путешествует без сопровождения родителей, обязательно оформите нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих (!) родителей. Если фамилия ребенка и одного из родителей отличается, также подготовьте документы, которые будут подтверждать родство.

Если на момент выезда ребенка один из родителей не может дать нотариально заверенное разрешение (что вполне часто случается в нынешних реалиях), нужно обратиться в орган опеки и оформить соответствующий документ.

Более подробный перечень необходимых документов вам должен предоставить туроператор, через которого вы оформляете поездку.

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