Украине очень важно "закрыть" социальные вопросы в стране.

Заместитель министра финансов Украины заявил, что Киев должен сам решать, как использовать запланированный европейский кредит, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов.

"Украина должна иметь возможность использовать средства, полученные от замороженных активов Центрального банка России, для покрытия дефицита бюджета, а не только для закупки оружия", - отметил заявил замминистра финансов Украины Александр Кава в интервью Financial Times.

Что известно об идее с предоставлением кредита Украине

ЕС обсуждает идею предоставления Украине "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро, сформированного за счет денежных остатков российских государственных активов, замороженных западными санкциями.

Видео дня

Пока единого мнения нет — в основном из-за позиции Бельгии, которая выступает против плана. Вопрос будет вновь рассмотрен на встрече министров финансов в Люксембурге в конце недели.

"Среди европейских стран дискуссии еще продолжаются... но позиция нашей страны заключается в том, что мы должны получить эти средства, поступающие от замороженных российских активов", — сказал Кава.

Российские активы находятся на хранении в системе Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг. Бельгия потребовала, чтобы остальные страны ЕС разделили потенциальные риски российской ответной реакции, предоставив финансовые гарантии на всю сумму и обязавшись нести юридическую ответственность совместно.

Если Бельгия все же согласится, одним из ключевых вопросов станет — на что именно Украина сможет потратить эти деньги, пишет СМИ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что средства следует использовать исключительно для закупки оружия. Франция также настаивает, чтобы это оружие покупалось у европейских производителей. В том же духе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "часть этого кредита" должна пойти на "закупки в Европе и с Европой".

Однако Украина считает, что Киев должен сам определять, как расходовать средства. "Нам нужна комбинация направлений. Нам необходимо покрывать дефицит бюджета, а не только финансировать расходы на безопасность и оборону. Это также социальные обязательства украинского правительства перед гражданами — такие как пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы", - объяснил замминистра финансов.

Кроме того, средства должны идти и на восстановление. В частности, на возвращение нормальных условий жизни для граждан на освобожденных территориях.

По оценкам, Украина сталкивается с дефицитом финансирования в 23 миллиарда долларов на следующий год. Страна уже запросила новую программу МВФ, помимо запланированного "репарационного" кредита от ЕС.

Другие новости об этом кредите

Ранее УНИАН сообщал, что Европа должна взять на себя ответственность за предоставление Украине замороженных активов РФ. Украине для того, чтобы удержаться на плаву до 2027 года, понадобится около 65 миллиардов долларов.

Кроме того, Путин подготовил ответ на "репарационный кредит" Европы для Украины. Он подписал указ о новом механизме национализации и быстрой продажи иностранных активов.

Вас также могут заинтересовать новости: