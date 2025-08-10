Удары украинских дронов донимают и гражданское население РФ.

Воздушное перемирие с Россией является крайне невыгодным для Украины, ведь снизит уровень достижения стратегических задач и даст россиянам преимущество. Об этом в интервью УНИАН рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он подтвердил, что Украина своими БПЛА дальнего радиуса действия значительно донимает Россию, которая хотела бы это прекратить. При этом, подчеркнул Храпчинский, для того, чтобы попасть по какому-то российскому НПЗ, Украине не нужно запускать по триста дронов, в отличие от РФ, что демонстрирует украинскую технологичность.

"Кроме того, наши удары донимают и гражданское население РФ с той точки зрения, что население России видит, что происходит и у них уже появляются мысли, что "царь" не такой уж и хороший, ведь это он привел войну на территорию России", - подчеркнул он.

В то же время "торги" РФ с США о воздушном перемирии являются проблемой для Украины.

"Потому что уменьшение с нашей стороны ударов по стратегическим объектам на территории Российской Федерации снижает уровень достижения нами наших стратегических задач. Когда мы вынужденно переходим в позиционную войну, Россия получает преимущество".

При этом эксперт подчеркнул, что если Украина сможет вовремя развернуть линию дронов, то это может остановить продвижение врага.

"Если она будет вовремя развернута в том смысле, в котором она предусматривает свое существование, с применением большого количества роботизированной техники в небе и на земле, разведывательных дронов, ударных дронов, и когда наши операторы (даже не пилоты), будут контролировать определенный участок территории и только будут докеровывать и контролировать процесс, тогда россиянам будет сложно продвигаться непосредственно уже и в позиционной войне", - отметил он.

Храпчинский также добавил, что нужно уделять внимание развитию дронов с ИИ, которые могут сами найти врага и сами его уничтожить.

Воздушное перемирие с Россией

Ранее СМИ сообщали, что Россия рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом США, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций. При этом Москва все еще решительно настроена продолжать войну против Украины.

В то же время майор запаса НГУ Алексей Гетьман отмечает, что Украине не стоит соглашаться на воздушное перемирие с Россией, поскольку это позволит врагу накопить больше ракет и дронов, а также подвезти необходимые припасы на линию фронта.

