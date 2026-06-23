Южная Корея готова принять всех пленных военнослужащих КНДР, которые выразят такое желание, – Reuters

Южнокорейская сторона отдельно подчеркнула свою принципиальную позицию против любого принудительного возвращения или перемещения северокорейских бойцов в КНДР или Россию.

Министерство иностранных дел Южной Кореи официально объявило о готовности принять на своей территории всех граждан КНДР, которые участвовали в боевых действиях на стороне Российской Федерации и попали в плен к Вооруженным силам Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое ведомство в Сеуле, главным условием для переезда является добровольное и самостоятельное решение самого военнопленного.

Южнокорейская сторона отдельно подчеркнула свою принципиальную позицию против любого принудительного возвращения или перемещения северокорейских бойцов в КНДР или Россию вопреки их собственному волеизъявлению.

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Ожидается, что этот вопрос станет одним из ключевых в ходе запланированных двусторонних переговоров между министрами иностранных дел Южной Кореи и Украины, которые состоятся в Сеуле 30 июня.

Как военные КНДР оказались в Украине

Военное присутствие КНДР в европейской войне началось осенью 2024 года. По имеющимся данным, Пхеньян направил примерно 15 тысяч своих военнослужащих для усиления российской группировки, а также передал Москве значительные объемы вооружения, включая артиллерийские снаряды и самоходные установки.

Переброска контингента произошла в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали в Пхеньяне в июне 2024 года. Документ содержал пункт о взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Иностранные войска были развернуты преимущественно в Курской области РФ, где подразделения ВСУ на тот момент контролировали несколько приграничных районов. По официальным оценкам Национальной разведывательной службы Южной Кореи, обнародованным в сентябре, потери северокорейского контингента только в ходе боев в Курской области составили около двух тысяч человек убитыми. Несмотря на замалчивание реальных масштабов потерь внутри самой КНДР, участие северокорейских солдат в войне против Украины уже официально включают в российскую систему образования, добавляя соответствующие разделы в учебники по истории РФ.

Пленные иностранцы, воевавшие на стороне РФ

Ранее украинские военные взяли в плен 53-летнего гражданина Узбекистана, который участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупационных войск. Во время интервью журналисту Дмитрию Карпенко пленный рассказал, что он абсолютно неграмотен, поскольку за всю жизнь так и не научился читать или писать. Мужчина отметил, что окончил лишь восемь классов средней школы, после чего решил не продолжать обучение. По словам узбека, он знает лишь отдельные буквы, а из-за систематических прогулов занятий в школьные годы так и не смог освоить базовые навыки грамотности.

По информации издания Le Monde, сотни иностранных наемников, попавших в плен к украинским военным, оказались в состоянии правового вакуума, поскольку власти РФ отказываются вносить их в списки на обмен.

В материале отмечается, что на западе Украины действует один из центров содержания военнопленных, где большинство составляют российские военнослужащие из разных регионов России, а также иностранные граждане, в частности из стран, расположенных далеко за пределами постсоветского пространства. Всего в местах содержания были обнаружены пленные бойцы сорока восьми различных национальностей.

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