При этом глава Белого дома наконец-то признал, что ему трудно закончить российскую войну против Украины.

Президент США Дональд Трамп не отказался от достижения мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на растущую неопределенность по поводу перспективы личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с Путиным и Зеленским. Что-то должно произойти, но они пока не готовы. Но что-то должно произойти. Мы это сделаем", - сказал Трамп в интервью CBS News.

Он заявил, что недоволен кровопролитием между Россией и Украиной, но продолжит добиваться мирного соглашения.

"Думаю, мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская война будет одной из самых легких из тех, что я остановил, но, похоже, она немного сложнее некоторых других", - признал глава Белого дома.

Примечательно, что данное признание прямо противоречит ранним заявлениям Трампа о том, чо он прекратит войну в Украине за 24 часа.

Помимо этого, Трамп анонсировал переговоры о войне в Украине в ближайшие дни после провальной встречи с Путиным на Аляске. В частности, представитель Белого дома сообщил, что ожидается телефонный разговор Трампа с Зеленским уже сегодня.

Трамп поделился, что его подход к дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими воюющими странами, заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одном месте и при посредничестве США достичь соглашения и не исключать ни одной возможности для этого. По его словам, такой подход требует терпения.

Трамп и война в Украине

В середине августа Трамп провел на Аляске переговоры с Путиным, однако они оказались безрезультатными. На этом усилия Трампа по прекращению войны в Украине заметно ослабли.

В это время российский диктатор усилил свои удары по Украине, крайний из которых произошел буквально прошлой ночью.

