Там поспешили заверить, будто бы Трампу все показалось и против США никто не сговаривался на параде в Китае.

Кремль ответил на сообщение президента США Дональда Трампа об антиамериканском "заговоре".

В частности, российские власти выразили надежду, что заявления главы Белого дома о том, что Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын замышляют заговор против США, были ироничными.

В комментариях, которые обнародовали подконтрольные власти российские СМИ, советник Кремля Юрий Ушаков заверил, что лидеры РФ, Китая и Северной Кореи определенно не замышляли заговор на параде в Пекине.

Видео дня

Заявление Трампа о заговоре

Президент США Дональд Трамп признался, что внимательно наблюдал за масштабным военным парадом в Китае. Он даже поделился своими мыслями о событии в Truth Social. В частности, Трамп написал, что желает лидеру Китая Си Цзиньпину и китайскому народу "провести замечательный и длительный день празднования".

Однако Трампа задело присутствие на параде российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына.

"Передайте мои самые искренние поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговариваются против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Многие мировые СМИ писали, что парад Си Цзиньпина бросает тень на авторитет как самого Трампа, так и США в целом. Это событие, по оценке журналистов, призвано показать ведущую роль Китая в текущем миропорядке.

