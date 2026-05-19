Китай тайно тренировал российских военных для войны против Украины, - Reuters

Подготовка россиян была закреплена в соглашении, подписанном в июле 2025 года высокопоставленными офицерами двух стран в Пекине.

Китайские военные в конце 2025 года тайно подготовили около 200 российских военнослужащих, часть из которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три европейские разведывательные службы и документы, с которыми ознакомилось агентство.

По данным журналистов, тренировки проходили на территории Китая и преимущественно касались использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронированной пехоты. Учения были засекречены, а информацию о них запрещалось распространять в СМИ или передавать третьим сторонам.

По информации Reuters, подготовка россиян была прописана в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном 2 июля 2025 года высокопоставленными офицерами двух стран в Пекине. В нем также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в России.

По словам одного из представителей разведки, обучая российских военнослужащих, которые затем отправляются воевать в Украину, Китай таким образом вовлекается в войну на европейском континенте гораздо больше, чем считалось ранее.

Как отметили два разведывательных агентства, визиты китайских войск в Россию с целью обучения происходят по крайней мере с 2024 года, но обучение российского личного состава в Китае является новым явлением.

В разведывательных службах журналистам сообщили, что значительное количество российских военнослужащих, прошедших обучение в Китае, были военными инструкторами высокого уровня, способными передавать знания ниже по цепочке командования.

По данным одной из разведок, удалось подтвердить личности нескольких российских военнослужащих, которые проходили обучение в Китае, а впоследствии принимали непосредственное участие в боевых операциях с использованием беспилотников в Крыму и Запорожской области. Звания этих людей варьировались от младшего сержанта до подполковника.

Имена этих лиц фигурируют в российском военном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, где перечислены военнослужащие, ездившие на обучение в Китай. То же разведывательное агентство заявило, что существует высокая вероятность того, что многие из тех, кто проходил обучение в Китае, отправились в Украину.

Четыре сессии российских войск в Китае

Как пишет Reuters, во внутренних отчетах российских военных, с которыми ознакомилось агентство, описаны четыре учебные сессии российских войск в Китае. Так, в отчете от декабря 2025 года описан общий учебный курс подготовки примерно 50 российских военнослужащих в филиале Академии сухопутных войск – Учебном центре военной авиации – в Шицзячжуане.

В документе говорится, что он предусматривал обучение стрельбе из 82-мм минометов с использованием беспилотных летательных аппаратов для обнаружения целей.

В другом отчете описывались учения по противовоздушной обороне на военном объекте, в частности с использованием винтовок радиоэлектронной борьбы, устройств для сбрасывания сетей и беспилотников для противодействия приближающимся дронам. Два чиновника сообщили, что объект расположен в Чжэнчжоу.

В третьем отчете, также датированном декабрем 2025 года и написанном российским майором, речь шла об обучении российского персонала работе с беспилотниками в Учебном центре военной авиации первой бригады в Ибине. Курс был сосредоточен на мультимедийных презентациях и включал использование авиасимуляторов, обучение использованию нескольких типов беспилотников FPV и двух других типов беспилотников.

В четвертом отчете описан курс, проведенный в ноябре 2025 года в Нанкинском университете военной инженерии пехоты НВАК. Обучение охватывало технологию взрывчатых веществ, строительство мин, разминирование, а также обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Как отметило агентство Reuters, в этом отчете были фотографии российских солдат в форме, которых обучают китайские инструкторы. На снимках также было видно, как российским солдатам демонстрируют инженерное оборудование и учат искать мины.

Вовлеченность Китая в войну России и Украины

Как известно, Китай официально заявляет о нейтралитете, но по сути оказывает экономическую, дипломатическую и технологическую поддержку России в войне с Украиной. В феврале 2026 года лидер КНР Си Цзиньпин обозначил позицию страны в отношении войны РФ против Украины. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он сказал, что ключ к миру нужно искать с помощью последовательного диалога и переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что Китай поддерживает Россию. Когда его спросили, может ли он подтвердить, что Пекин предоставляет Москве спутниковые данные для того, чтобы РФ могла наносить удары по Украине, Зеленский ответил, что у Украины нет постоянного диалога с лидером КНР. "Я ничего не знаю о поставках вооружения. Но я знаю одно: Китай помогает России. Не помогает Украине. Не заинтересован в нашей победе и не заинтересован в поражении России", – подчеркнул Зеленский.

Также, по мнению командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, Китаю выгодно, чтобы война России с Украиной продолжалась, ведь в таких условиях происходит тестирование всех его технологий и разработок. Также комбриг убежден, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия существовала на карте мира.

