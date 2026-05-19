Гросу эмоционально высказалась о муже и засветила фото с их тайной свадьбы

Недавно у пары родился сын.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой, публично обратилась к своему супругу, личность которого продолжает держать в секрете.

В своем Instagram исполнительница раскрыла, когда на самом деле вышла замуж во второй раз, и показала фото с тайной свадьбы. Судя по всему, 19 мая пара празднует годовщину бракосочетания.

"4 года как мы сказали "да". Спасибо за каждый миг", - отметила певица, обращаясь к мужу.

И в этот раз она не показала лицо супруга и не раскрыла его имя. Алина Гросу лишь намекнула, какие они в отношениях.

"Можно по-разному относиться к нашей паре… Но мы – 2 противоположности, которые так сильно привлеклись, сделали свой правильный выбор. И мы действительно счастливы", - добавила певица.

Напомним, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Полянским. Они поженились в 2019 году и вскоре развелись.

В сети до сих пор ходят слухи, что они снова сошлись, и Полянский - отец ребенка певицы.

