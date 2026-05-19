Они заявили, что это единственный возможный для них путь развития.

Жители Иркутска, расположенного в Сибири, записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором пожаловались на острую нехватку мест в школах.

В этом же обращении жители микрорайона Березовый попросили МИД РФ обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем".

В Березовом около двух тысяч детей школьного возраста, но им приходится ездить в соседние поселки. При этом школы там переполнены. В самом Березовом новую школу на полторы тысячи мест обещали построить еще в 2021 году, но работы остановили.

Видео дня

"Мы готовы изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам действительно очень нужен. Активное развитие культурных связей с Китаем - единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых станций метро в Москве и новых школ в Таджикистане", - заявила в своем обращении одна из жительниц Иркутска.

Контекст - Путин едет в Китай

Отметим, что это обращение произошло на фоне визита российского диктатора Путина в Китай, где он должен встретиться с Си Цзиньпином. По данным Bloomberg, во время этой встречи целью Путина станет разблокирование проекта газопровода в Китай. Также журналисты подчеркивают, что война в Иране дает России возможность углубить энергетические связи с Пекином.

https://t.me/uniannet/191781

В то же время политолог Петр Олещук считает, что на этойвстречестороны могут обсудить и военные вопросы. В частности, он полагает, что стороны могут согласовать возможное нападение РФ на одну из стран Европы, что может стать отвлекающим маневром от войны на Тайване, которую может начать Китай.

В МИД Китая, комментируя предстоящую встречу Си Цзиньпина с Путиным, отметили, что стороны обсудят двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также международные и региональные вопросы, представляющие "общий интерес" для Москвы и Пекина. В то же время отдельно об обсуждении войны в Украине не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости: