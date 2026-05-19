Известная певица вернулась в Киев и раскрыла всю правду о бывшем, который отказался от сына

Исполнительница планирует возобновить свою музыкальную карьеру.

Украинская певица, экс-участница популярной группы "ВИА Гра" Миша Романова откровенно рассказала о сложных отношениях с биологическим отцом 7-летнего сына Мартина, имя которого она не раскрывает.

"Мне очень жаль именно за Мартина, потому что я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но отец не хочет. Он просто не хочет. Иногда, когда у меня уже истерика, какие-то моменты я должна обсудить с отцом ребенка, потому что мы сейчас находимся в другой стране, и какие-то моменты с документами нужно обсуждать... И он не вовремя платит алименты, там какие-то 100 долларов, но он не может просто их вовремя выплатить. И в целом он не воспринимает его сыном, хотя по документам это 100% его сын", - заявила она в программе "Тур зірками".

Певица добавила, что все это "на совести" мужчины, ведь она "ничего не может сделать".

Также Миша Романова заявила, что месяц назад вернулась в Киев, оставив сына в Германии с бабушкой. Исполнительница планирует возобновить свою музыкальную карьеру:

"Я просто уже хочу вернуться в работу, потому что жить на две страны и заниматься творчеством не выходит".

