По словам военного, Россия ведет себя совсем не так, как Украина.

В российской прессе и в различных интервью диктатор РФ Владимир Путин в последнее время называет президента Украины "господином Зеленским", тогда как раньше он обращался к нему свысока, используя оскорбительные выражения, однако сейчас произошли изменения. Об этом рассказал британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу.

"В глазах всего мира человеком, который принимает ключевые решения и выглядит как самый уверенный и эффективный лидер, является президент Зеленский, но отнюдь не президент Путин", - подчеркнул военный.

Он добавил, что Украина - очень умное государство, а ее инновации в военной сфере являются одними из ведущих в мире.

"Все прислушиваются к Украине и обращаются к ней за советом. Она передает свой опыт и технологии беспилотников. Ее наработки сейчас используются странами Ближнего Востока для защиты от Ирана, который, как считается, применяет российские технологии для атак на эти государства", - отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По словам полковника, Украина помогает миру, делясь военными знаниями и опытом, необходимыми для обороны. В то же время Россия действует противоположным образом.

"Я считаю, что в Британии это (официальный указ президента Владимира Зеленского, разрешивший Путину провести парад в Москве - УНИАН) назвали бы тактикой психологического давления или интеллектуальной игрой. Президент Владимир Зеленский - очень умный и изобретательный человек. Мы знаем, насколько это злит и раздражает Путина", - подытожил он.

Ранее глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что наступление России остановилось, поэтому Путин стоит перед сложным выбором. По его словам, РФ "теряет больше людей, чем набирает на пятом году своей полномасштабной войны".

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения", - подчеркнул Розин.

В то же время профессор американистики Скотт Лукас ответил на вопрос, изменилось ли отношение Путина к Зеленскому. Он отметил, что Путин назвал украинского президента "господином Зеленским", но не "президентом Зеленским".

"Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", - сказал Лукас.

