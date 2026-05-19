Андрей Каут

Работать в нынешних рыночных условиях им невыгодно.

Маслозаводы в Украине перестают перерабатывать подсолнечник и останавливают работу, либо переходят на рапс и сою в качестве сырья. Об этом изданию latifundist сообщил соучредитель и партнер Sunstone Brokers Сергей Репецкий.

В качестве причины эксперт называет слишком высокую стоимость подсолнечника на рынке.

"При такой цене на подсолнечник маржи переработки нет. Для многих заводов сейчас действительно выгоднее простаивать, чем перерабатывать. Когда завод простаивает, у него есть фиксированные расходы – условно 9–10 долларов на тонну. Это зарплаты работникам и другие постоянные расходы", – говорит Репецкий.

Если же завод будет перерабатывать доступный по нынешним ценам подсолнечник, его расходы могут достичь 20–25 долларов за тонну, отмечает эксперт.

"Поэтому возникает простой вопрос: зачем генерировать минус 20–25 долларов, если можно сгенерировать минус 9–10 долларов и простаивать? В такой ситуации остановка производства для части переработчиков выглядит экономически более логичной, чем работа в минус", – считает Репецкий.

Продолжают работать с подсолнечником преимущественно те заводы, которые запаслись сырьем еще в марте-апреле. В целом переработчики не хотят покупать подсолнечник по 33–34 тысячи гривень за тонну и переходят на рапс, говорит специалист.

Производители, которые ждут нового урожая подсолнечника, могут рассчитывать на покрытие своих потребностей. По предварительным оценкам, в этом году Украина соберет урожай на уровне прошлогоднего. Почти весь подсолнечник ежегодно идет на переработку на внутреннем рынке на масло.

В то же время цены на сельскохозяйственную продукцию могут быть существенно выше прошлогодних из-за подорожания удобрений. Специалисты предупреждают, что если война на Ближнем Востоке не завершится до середины лета, уже осенью стоимость удобрений может подскочить еще сильнее.

