Израиль хочет модернизировать свой лучший истребитель: он сможет летать намного дальше

Израиль планирует модернизировать истребители F-35I "Adir", что позволит увеличить их дальность полета. Самолеты могут получить внешние топливные баки, пишет hvg.hu.

Отмечается, что сейчас максимальная дальность полета F-35I составляет 1900 км. Эксперты считают, что после установки внешних топливных баков этот показатель может увеличиться до 2100 км.

В издании поделились, что Министерство обороны Израиля поручило разработку компании Elbit Systems. В рамках этой работы инженеры могут в первую очередь адаптировать проект Cyclone, созданный для истребителя F–16I "Sufa" - израильской модификации F-16.

По слухам, на эту разработку Израиль потратит в общей сложности 34 миллиона долларов. Благодаря этому решению дальность полета истребителя может увеличиться при одновременном снижении зависимости от дозаправки в воздухе, что обеспечит большую гибкость при выполнении боевых задач.

В издании напомнили, что F-35I "Adir" является специальной модификацией американского истребителя F-35 Lightning II, которая разработана для ВВС Израиля. Одной из ее ключевых особенностей является возможность использования в сочетании с оружием и защитными технологиями израильского производства.

Сколько топлива понадобится F-35A для полета из США в Китай

Ранее в SlashGear выяснили, сколько топлива потребуется F-35A для перелета из США в Китай. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в том числе от маршрута полета.

В издании напомнили, что F-35A может нести максимум 8391 кг топлива и имеет дальность полета 2222 километра. Из этого выходит, что для полета понадобится более трех раз заправить истребитель в воздухе.

Для такого полета понадобилось бы заправить F-35A топливом Jet-1A, плотность которого составляет 0,8 кг на литр. Из этого выходит, что истребитель израсходовал бы около 33 095 литра топлива во время полета из США в Китай.

