Подержанные автомобили из США: названы 5 моделей, которые разметают украинцы

В прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю среди них – 55% – составили автомобили с бензиновыми двигателями. Доля электромобилей составила 24%, тогда как на гибридные автомобили пришлось 13% от общего количества.

Доля дизельных машин составила 5%, а автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) охватили 3% рынка в этом сегменте.

Лидерство среди моделей удерживает популярный кроссовер Ford Escape. Различные поколения этого автомобиля производятся с 2000 года. За это время он стал настоящим "народным" авто, которое одинаково хорошо подходит как для рабочих поездок по городу, так и для семейных путешествий.

Также в Украине традиционно популярными остаются автомобили Tesla, а самым популярным среди них является кроссовер Model Y.

ТОП-5 подержанных автомобилей из США:

Ford Escape – 423 шт.; Tesla Model Y – 279 шт.; Tesla Model 3 – 263 шт.; Nissan Rogue – 257 шт.; BMW X5 – 256 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в апреле, составил 6,5 года.

Автопарк Украины – последние новости

В апреле украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей (BEV). В сегменте новых электромобилей особой популярностью пользуются электрокары от китайского BYD. Цены на модели этого бренда ниже, чем у европейских или американских аналогов, что делает такие автомобили относительно доступными для украинцев. Среди других преимуществ BYD специалисты отмечают богатое оснащение и широкий модельный ряд.

Кроме того, в апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лидером среди новых гибридных автомобилей стал кроссовер Toyota RAV4.

