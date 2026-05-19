Рубль вырос до максимума за два года: Россию спасает скачок цен на нефть

Российский рубль вышел на первое место среди валют мира по темпам роста по отношению к доллару в этом квартале, чему способствовало резкое увеличение поступлений иностранной валюты от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился примерно на 12% – до 72,6 рубля за доллар, что является самым сильным уровнем с февраля 2023 года.

Уже второй год подряд курс российской валюты расходится с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали ее ослабление. Из-за этого некоторые аналитики считают рубль переоцененным с учетом нынешнего состояния экономики.

Укрепление рубля – результат как дисбалансов на финансовом рынке, вызванных санкциями, так и жесткой монетарной политики, направленной на компенсацию огромных государственных расходов на войну в Украине. Хотя укрепление валюты помогает смягчить инфляционное давление, оно также приводит к сокращению прибыли экспортеров и бюджетных поступлений.

Министр экономики РФ Максим Решетников в прошлом месяце заявил, что при нынешней экономической модели рубль может оставаться сильнее, "чем многим хотелось бы", еще несколько лет, поскольку отток капитала ограничен.

Спрос на иностранную валюту в России остается слабым из-за высоких процентных ставок и низкого уровня импорта. Почти 60% импорта сейчас оплачивается в рублях, поскольку РФ продолжает адаптироваться к санкциям, введенным после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В то же время приток валюты, который начал сокращаться после ужесточения санкций США против российской нефти в прошлом году, снова вырос на фоне скачка цен на энергоносители и смягчения американских ограничений из-за перебоев в судоходстве в Ормузском проливе.

Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в апреле выросли втрое – до 7,3 млрд долларов. Это произошло после того, как средняя цена российской нефти Urals подскочила с 44,6 доллара за баррель в феврале до 77 долларов в марте. В апреле средняя цена Urals достигла уже 94,9 доллара за баррель, что обеспечило дополнительные валютные поступления.

Согласно бюджетному правилу РФ, доходы от нефти свыше 59 долларов за баррель направляются на покупку валюты для Фонда национального благосостояния. Этот механизм обычно сглаживает колебания рубля из-за изменений цен на сырье, однако нынешних объемов покупки недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост валютных поступлений.

В мае Россия впервые с июня прошлого года возобновила закупку иностранной валюты и золота для фонда, выделив на это 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов), хотя эта сумма значительно уступает объемам продажи иностранной валюты экспортерами.

Дополнительным фактором поддержки рубля может стать и то, что Центробанк РФ отложит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне. Это еще больше поддержат рубль, но лишит бизнес и потребителей ожидаемого облегчения.

Ранее в этом месяце правительство РФ пересмотрело прогноз среднего курса рубля на 2026 год – до 81,5 рубля за доллар вместо прежних 92,2. В то же время это все еще значительно более слабый курс, чем нынешний уровень.

Сильная национальная валюта означает, что экспортеры получают меньше рублей за свою валютную выручку, что давит на прибыль компаний, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Впрочем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не беспокоится из-за укрепления рубля, пока цены на нефть в рублях позволяют выполнять план бюджета.

Доходы России от нефти – последние новости

Резкий рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке позволил России нарастить доходы, несмотря на украинские удары дронов по экспортной инфраструктуре РФ.

За период с 5 апреля по 3 мая выручка России от экспорта нефти взлетела до самого высокого уровня с момента начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину. Главными покупателями российской нефти остаются Индия и Китай.

