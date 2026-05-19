Рынок мотоциклов 'взлетел': названы самые популярные в Украине модели

Покупатели новых мотоциклов отдают предпочтение в первую очередь доступной цене.

Апрель 2026 года стал знаковым для украинского моторынка – общее количество регистраций достигло 10 608 единиц, превысив даже пиковые значения июля прошлого года (10 604 шт.). Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

На фоне подорожания топлива и общего замедления рынка легковых автомобилей мотоциклы окончательно закрепились как экономичная, доступная и эффективная альтернатива традиционному транспорту.

"Двухколесный транспорт окончательно перестал быть просто игрушкой для выходного дня, превратившись в полноценный и очень динамичный сектор экономики", – говорят в Институте исследований авторынка.

При этом украинский моторынок существенно отличается от автомобильного по своей структуре. Если в сегменте легковых автомобилей преобладает внутренний рынок перепродажи подержанных машин, то в мотосегменте ведущую роль играет новая техника.

Внутренний рынок мотоциклов

Внутренние перепродажи составляют 39,5% рынка (4 185 шт.). Сезонное плато в этом сегменте было достигнуто еще в марте – прирост по сравнению с предыдущим месяцем составил всего 0,6%. В то же время в годовом исчислении наблюдается рост на 19%.

На внутреннем рынке сформировался микс моделей японской "большой четверки" и зрелого массового рынка. Лидерство здесь удерживает Honda (494 шт.), а следом идет Yamaha (396 шт.).

Присутствие в ТОП-5 брендов Lifan, Geon и Kovi свидетельствует о том, что китайские эндуро и дорожные мотоциклы, приобретенные новыми несколько лет назад, в настоящее время активно формируют вторичный рынок страны.

Импортированные подержанные мотоциклы

Импорт подержанных мотоциклов остается самым небольшим, но в то же время наиболее динамичным сегментом, который охватывает 11% рынка (1 163 шт.). В этом направлении зафиксирован существенный рост как по сравнению с мартом (+12,6%), так и по сравнению с апрелем прошлого года – сразу +43,6%.

В сегменте подержанного импорта доминируют исключительно известные мировые бренды с устоявшейся репутацией. Здесь японские производители фактически не оставляют конкурентам шансов. Показатели Honda (лидер рейтинга) составляют 311 единиц, Yamaha – 213, а Suzuki – 197.

В пятерку лидеров уверенно вошел Harley-Davidson (83 шт.), вытеснив европейские BMW и Triumph. Это свидетельствует о стабильном спросе в премиальном сегменте, где покупатели выбирают не только транспорт, но и определенный стиль жизни.

Рынок новых мотоциклов

Новые импортные мотоциклы занимают почти половину рынка – 49,6% (5 260 шт.). Спрос в годовом исчислении вырос на 19,5%.

Покупатели новых мотоциклов голосуют прежде всего кошельком, выбирая доступность. Десятка самых популярных брендов полностью состоит из китайских и индийских производителей, за одним исключением – брендом Honda.

Это свидетельствует о том, что спрос на новые мотоциклы в основном сосредоточен в бюджетном сегменте (примерно 1 500–3 000 долларов), тогда как японские и европейские новые модели остаются преимущественно нишевым продуктом для ценителей.

Лидером в этом сегменте выступает Lifan (705 шт.), что связано с линейкой легких дорожных мотоциклов. На второй позиции расположился Kovi (648 шт.) – это обеспечила бешенная популярность любительского эндуро-спорта. Сразу за лидерами идут Musstang (621 шт.) и Spark (614 шт.), которые считаются "рабочими лошадками" для сельской местности и курьерских служб.

