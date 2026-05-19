В Китае отреагировали на статью о словах Си Цзиньпиня, что Путин может 'пожалеть' о войне

Ранее в Financial Times писали, что Си Цзиньпинь заявил Трампу о том, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.

Лидер Китая Си Цзиньпин не говорил президенту США Дональду Трампу о том, что глава РФ Владимир Путин пожалеет о войне против Украины. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга.

"Указанная информация противоречит фактам и является чистой выдумкой", - сказал он журналистам.

Напомним, что ранее в Financial Times со ссылкой на источники писали, что Си Цзиньпин во время встречи с Трампом в Пекине заявил ему о том, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.

Видео дня

В издании отметили, что во время встреч с бывшим президентом США Джо Байденом лидер Китая не высказывал своего мнения о Путине и его войне против Украины.

Также, по данным источников издания, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом, заявив, что их интересы совпадают.

Китай тренировал российских военных для войны против Украины

Ранее Reuters со ссылкой на три европейские разведывательные службы и документы, с которыми ознакомилось агентство, писало, что китайские военные в конце 2025 года тайно подготовили около 200 российских военнослужащих, часть из которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.

По данным журналистов, тренировки проходили на территории Китая и преимущественно касались использования дронов, средств радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронированной пехоты. Учения были засекречены, а информацию о них запрещалось распространять в СМИ или передавать третьим сторонам.

Вас также могут заинтересовать новости: