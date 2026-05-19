Самолет, пролежавший 50 лет подо льдом Гренландии, снова вернулся в небо

Самолет оставался запертым под слоем льда толщиной более 80 метров до тех пор, пока в 1992 году его не извлекли из-под завалов экспедиция.

Истребитель Lockheed P-38 Lightning, известный как Glacier Girl, вернулся в небо спустя десятилетия после того, как во время Второй мировой войны был вынужден совершить посадку на леднике в Гренландии. Об этом пишет Indian Defence Review.

Самолет оставался запертым под слоем льда толщиной более 80 метров до тех пор, пока в 1992 году его не извлекли из-под завалов экспедиция.

Восстановленный истребитель теперь является одним из немногих сохранившихся до наших дней пригодных к полетам P-38 Lightning. Его обнаружение и реставрация стали одним из самых необычных проектов по сохранению авиации, когда-либо завершенных.

Видео дня

Отмечается, что Lockheed P-38 Lightning был одним из самых узнаваемых американских самолетов Второй мировой войны, известным своей двухбалочной конструкцией и возможностью дальних перелетов. Во время войны он выполнял множество задач, включая сопровождение бомбардировщиков, разведку и нанесение ударов по наземным целям в Европе и на Тихом океане.

Что случилось с самолетом

История Glacier Girl началась 15 июля 1942 года, когда шесть истребителей P-38 и два бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress попытались продолжить перелет из Гренландии в Европу. Плохая погода вынудила строй самолетов развернуться, не достигнув Исландии, и экипажи в конечном итоге приземлились на ледяном покрове Гренландии, узнав, что близлежащие аэродромы закрыты. Аварийная посадка оставила самолеты застрявшими под ледником.

Важно, что пилоты столкнулись с сильной облачностью и навигационными трудностями во время полета между Гренландией и Исландией. Один пилот попытался совершить обычную посадку после проверки ледяной поверхности, однако самолет перевернулся, когда его переднее колесо застряло в леднике. Остальные пилоты выбрали посадку на брюхо с убранным шасси.

Все члены экипажа выжили и были спасены после 11 дней, проведенных в укрытии внутри бомбардировщиков B-17. Однако самолеты остались на леднике и постепенно исчезли под накапливающимся снегом и льдом в течение последующих десятилетий.

В 1978 году пилоты и бизнесмены Пэт Эппс и Ричард Тейлор узнали о слухах о погребенных под снегом самолетах и ​​впоследствии предприняли усилия по их обнаружению и извлечению. Тейлор первоначально полагал, что самолеты могут быть просто покрыты снегом. Он сказал:

"Мы думали, что хвосты будут торчать из снега. Мы сметем снег с крыльев и немного расчистим их лопатой, поднимем самолеты и полетим домой".

Интересно, что в реальности все оказалось гораздо сложнее. К тому времени, когда исследователи обнаружили самолет, Glacier Girl был погребен под слоем льда толщиной около 80 метров. Спасательные бригады использовали специально разработанное устройство для термического бурения под названием "Супер Гофер", которое растапливало глубокие шахты в леднике с помощью горячей воды.

Затем рабочие выдолбили большую подземную пещеру вокруг самолета, после чего разобрали его по частям для извлечения на поверхность. Согласно сообщениям, процесс извлечения занял четыре месяца и обошелся примерно в 638 000 долларов, а более масштабный проект по извлечению и реставрации в итоге приблизился к 3 миллионам долларов.

Десятилетняя реставрация вернула Glacier Girl в воздух

После того, как самолет достиг Соединенных Штатов, реставрационные бригады перевезли его в Мидлсборо, штат Кентукки, где специалисты потратили годы на восстановление сильно поврежденного истребителя. Хотя P-38 оставался погребенным под ледником полвека, большая часть самолета, как сообщается, все еще находилась в относительно хорошем состоянии.

Реставрационной команде удалось повторно использовать около 80% оригинальных деталей самолета. Glacier Girl, возможно, также содержит единственный сохранившийся полный рабочий комплект оригинальных пулеметов P-38.

Отмечается, что сам Lockheed P-38 занимал важное место в американской военной авиации. Согласно историческим материалам Национального музея авиации и космонавтики, истребитель поступил на вооружение в ходе крупномасштабных боевых действий во время Североафриканской кампании в 1942 году, а позже стал основным самолетом сопровождения дальних рейсов в Европе. На Тихоокеанском театре военных действий самолет приобрел особенно сильную репутацию: семь из восьми лучших асов ВВС США в регионе летали на P-38.

Музей отмечает, что более поздние модификации, такие как P-38L, оснащались двумя двигателями Allison V-1710 мощностью 1475 лошадиных сил каждый.

Самолет Glacier Girl совершил свой первый полет после реставрации в октябре 2002 года, ровно через 60 лет после вынужденной посадки. Пилот Стив Хинтон управлял отреставрированным самолетом около 30 минут, завершив реставрационные работы, которые заняли почти десятилетие, а не два года, как первоначально предполагалось.

Позже самолет стал частью коллекции Фонда легенд авиации Льюиса и в конечном итоге был передан в аренду Музею авиации Lone Star в Хьюстоне, штат Техас. Ранее в этом месяце Glacier Girl, как сообщается, снова поднялся в воздух после двухлетнего периода технического обслуживания, продолжив историю, начавшуюся на отдаленном леднике Гренландии во время Второй мировой войны.

Новости о самолетах

Легендарный самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 потерпел крушение у побережья Штатов. Инцидент произошел еще 4 мая во время автономного тестового полета над Мексиканским заливом.

Экспериментальный аппарат, ранее совершивший историческое кругосветное путешествие, внезапно потерял мощность. По имеющимся данным, в результате падения самолета никто не пострадал, поскольку полет проходил в беспилотном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: