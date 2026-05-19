Люди все чаще устанавливают ставни: почему они вновь набирают популярность

На протяжении многих лет ставни ассоциировались преимущественно с сельскими домами и традиционной застройкой. Однако сегодня они все чаще появляются в современных интерьерах, ведь сочетают декоративную функцию с практичными решениями, поэтому многие рассматривают их как интересную альтернативу ролетам или шторам. Об этом пишет dobrze mieszkaj.

Дизайнеры используют их как классические модели, которые монтируются снаружи.

"Популярность этого решения обусловлена не только эстетикой. Жалюзи выполняют много практических функций, которые влияют на комфорт повседневного пользования домом. Прежде всего, они помогают ограничить количество света, попадающего внутрь. Благодаря этому можно эффективно затемнить помещение", - объяснили в материале.

Также большой популярностью пользуются модели, оснащенные подвижными ламелями. Они позволяют регулировать количество света, попадающего внутрь, без необходимости полностью закрывать стекло.

"Жалюзи также помогают обеспечить приватность, особенно когда окна выходят на улицу или находятся вблизи соседних зданий. Кроме того, они могут улучшить тепло- и звукоизоляцию дома. Некоторые модели также оснащены противоударными защитными элементами. Благодаря этому они выполняют не только декоративную функцию, но и могут повысить безопасность здания", - добавляют в публикации.

Деревянные варианты по-прежнему остаются одними из самых популярных. Они подходят как к интерьерам в загородном стиле, так и к более современным дизайнам. Их можно покрасить в любой цвет и обновлять после многих лет использования.

