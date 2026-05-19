Как долго хранятся яйца в холодильнике и как проверить, не испортились ли они

Срок годности, указанный на упаковке, не всегда означает, что яйца уже нельзя употреблять в пищу.

Большинство из нас всегда держит под рукой упаковку яиц. Но часто возникают вопросы: как долго можно хранить их в холодильнике? На каком этапе яйца становятся непригодными? Ответы на эти и другие вопросы дало издание martha stewart.

Согласно данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, целые яйца в скорлупе, постоянно хранящиеся в холоде, безопасны в течение трех недель. Однако такие яйца можно употреблять и после истечения срока, ведь эту дату указывают скорее для продуктовых магазинов, чем в качестве порога безопасности. Как отмечается, срок годности "отражает пиковое качество, а не момент, когда яйцо становится опасным".

Что касается хранения яиц, то есть один важный момент, который следует знать. Свежеснесенное немытое яйцо покрыто естественной мембраной. Этот тонкий слой герметизирует поры скорлупы и предотвращает попадание внутрь бактерий. Благодаря этому яйца без проблем могут храниться при комнатной температуре в течение двух-четырех недель.

Те яйца, которые идут в продажу, моют во время обработки, в результате защитная оболочка полностью удаляется. Поэтому яйца после мытья сразу охлаждают.

Как хранить яйца

Картонная упаковка, в которой продаются яйца, важнее, чем вы думаете, говорится в материале издания. Она защищает яйца от ударов, замедляет потерю влаги и блокирует впитывание запахов от соседних продуктов. Если яйца куплены без оригинальной коробки, для хранения подойдет герметичный контейнер, на котором нужно отметить дату покупки яиц.

Место в холодильнике тоже имеет значение. Не стоит хранить яйца в дверце – это самое теплое место в холодильнике. К тому же температура там меняется каждый раз, когда дверца открывается, и это влияет на яйца. Между тем на внутренних полках, особенно посередине или сзади, поддерживается постоянная температура, поэтому это место гораздо лучше.

Как проверить, пригодны ли яйца к употреблению

Издание описало несколько лайфхаков для проверки свежести яиц.

1. Тест на поплавок. Наполните миску холодной водой и осторожно опустите туда яйцо. Свежее яйцо опускается на дно боком. Если яйцо не очень свежее, воздушный карман в нем расширен, и тогда оно более плавучее. Поэтому более старое яйцо будет наклоняться или стоять вертикально на дне.

"Плавучесть является признаком возраста и снижения качества, но это не окончательный признак порчи", – подчеркнуло издание.

2. Запах. Разбейте яйца в небольшую миску, прежде чем использовать их в пищу. Свежее яйцо практически не имеет запаха. Порченое – имеет безошибочный сернистый запах. Если вы его почувствуете, яйцо нужно выбросить.

3. Визуальные подсказки

Белок свежего яйца несколько мутный из-за наличия углекислого газа. Полностью прозрачный белок свидетельствует о старом яйце, хотя и не обязательно плохом.

Красное кровяное пятно возле желтка означает разрыв кровеносного сосуда во время овуляции. Эту смесь вполне безопасно есть.

Слабый желто-зеленый оттенок означает высокую концентрацию рибофлавина, или витамина В2, который безопасен для употребления.

Розовый яичный белок – признак бактериального заражения. Такое яйцо нужно выбросить.

Яркий или переливающийся зеленый яичный белок – это также признак бактериального заражения. И такое яйцо употреблять нельзя.

Можно ли использовать яйца после истечения срока годности

Яйцо, прошедшее визуальный и нюховой осмотр в течение трех недель после истечения срока годности, в большинстве случаев все еще пригодно к употреблению, независимо от того, что написано на упаковке. Используйте дату как ориентир, а не как крайний срок.

Осторожность стоит проявлять во время приготовления. Если свежесть яйца сомнительна, сварите его вкрутую. Полностью затвердевшие белок и желток гарантируют лучшую защиту.

Как сделать так, чтобы яйца дольше хранились

Прежде чем положить лоток с яйцами в корзину, проверьте их на наличие трещин. Поврежденная скорлупа – это открытая дверь для загрязнений.

Также не мойте яйца перед тем, как класть их в холодильник. Для свежих яиц с фермы с небольшим количеством грязи на скорлупе достаточно сухой тряпки – попадание воды может протолкнуть бактерии внутрь через пористую скорлупу, а не очистить ее. Держите коробку закрытой между использованием, немедленно возвращайте яйца в холодильник и не оставляйте их на столе надолго.

