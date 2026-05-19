Умножить на 10: в Украине предлагают взвинтить штрафы за нарушение языкового законодательства

Существенное увеличение штрафов следует применять к системным нарушителям языкового законодательства, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение и, по сути, игнорируют государство. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью lb.ua.

"Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных изменениях", - отметила она.

По словам Ивановской, предупреждение должно быть лишь шансом для тех, кто ошибся случайно. Для тех же, кто нарушает закон систематически, санкции должны быть такими, чтобы игнорирование украинского языка становилось экономически невозможным.

"Моя позиция эмоциональна, потому что она выстрадана: закон о языке - это не о цензуре, это о праве быть услышанным в собственной стране. И мы не позволим превратить защиту государственного языка в бесконечный цикл "жалоба - предупреждение - игнорирование". Повторное нарушение - это вызов государству, и ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным. Я не боюсь казаться "жесткой", - сказала уполномоченная.

По ее убеждению, нужно сделать так, чтобы украинский язык был не формальным требованием, а естественным и единственным фильтром для профессиональной деятельности в Украине. Ивановская добавила:

"Поэтому умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу: не уважаешь государственный язык - теряешь прибыль, не соблюдаешь закон - теряешь право на профессиональную реализацию".

Как сообщал УНИАН, в Украине разрабатывают планы по созданию Координационного совета, который будет решать вопросы, связанные с применением государственного языка.

Была инициирована идея создания Координационного совета по языковой политике: "Это должен быть своеобразный штаб, где будут приниматься оперативные решения для решения проблем".

Ивановская считает, что в состав Совета должны быть включены представители МИД, СНБО, министерства образования, поскольку "министерство работает над укреплением языковой устойчивости молодого поколения".

