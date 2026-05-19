Египет запускает крупнейший сельскохозяйственный проект в истории страны: чем он примечателен

Египет планирует увеличить общую площадь возделываемых земель примерно на 15%.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси официально открыл масштабный сельскохозяйственный проект "Новая дельта", который предусматривает выращивание пшеницы и других культур на землях, отвоеванных у пустыни. Об этом пишет Agrobiznes.ro.

Церемония состоялась во время кампании по сбору урожая пшеницы 2026 года на новых сельскохозяйственных угодьях, расположенных к западу от дельты Нила.

По информации египетского правительства, "Новая дельта" является крупнейшим проектом мелиорации земель в истории страны.

В будущем площадь новых сельскохозяйственных угодий достигнет около 9 тысяч квадратных километров.

Издание отметило, что Египет планирует увеличить общую площадь обрабатываемых земель примерно на 15%, сосредоточившись на производстве пшеницы, кукурузы, овощей, а также культур для экспорта, таких как оливки и инжир.

"Общая стоимость инвестиций в проект уже достигла 800 миллиардов египетских фунтов (более 15 миллиардов долларов). Средства были использованы для подготовки земель, строительства силосов, промышленных зон и новых дорог, которые соединят пустынные регионы с долиной Нила и портами страны. Власти оценивают, что проект создаст более двух миллионов рабочих мест", - добавляют в материале.

Также известно, что главным элементом проекта "Новая Дельта" является разветвленная система водоснабжения, которую в Египте уже называют "искусственной рекой".

"Вода, поступающая из дренажных каналов на западе дельты Нила, транспортируется на очистную станцию "Эль-Хаммам", расположенную на побережье Средиземного моря, где ежедневно очищается до 7,5 миллионов кубических метров воды. Далее она подается через канал длиной 170 километров и 13 насосных станций в пустынные районы", - объяснили в публикации.

Власти Египта считают этот проект стратегическим ответом на угрозы продовольственной безопасности, которые обострились после пандемии COVID-19 и войн в Украине и Иране.

В свою очередь, экологи и правозащитные организации обеспокоены высоким энергопотреблением системы, значительными государственными расходами и сосредоточением контроля над проектом в структурах, приближенных к армии.

