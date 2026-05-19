Россия заявила о ядерных учениях: в ГПСУ ответили, существует ли угроза проникновения в Чернобыльскую зону

По словам пограничника, все опасные направления защищаются, в том числе создаются минно-оборонительные заграждения.

Российская Федерация объявила, что сегодня начала совместные с Беларусью ядерные учения - украинские пограничники констатируют, что угроза с территории РБ реальна, но незаметно проникнуть в Украину, в частности через зону отчуждения, никому не удастся. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В частности, его попросили прокомментировать, насколько защищен участок границы, граничащий с Чернобыльской зоной, и может ли агрессор использовать зону отчуждения, чтобы незаметно войти с той стороны на территорию Украины.

"Незаметно, наверное, не получится, потому что с 2022 года граница обустраивается с инженерной точки зрения по всей протяженности. Это касается всех более 1 тыс. километров границы с Беларусью - от Волыни до Черниговской области. Это касается и Киевской области", - сказал пограничник.

Видео дня

По его словам, все опасные направления защищаются, в том числе создаются минно-оборонительные заграждения. Инженерными сооружениями обустраивается непосредственно линия границы. Демченко подчеркнул:

"Собственно в приграничной зоне все подразделения Сил обороны нашего государства, которые находятся на этом направлении, в сотрудничестве с органами местной власти также обустраивают фортификационные укрепления. И это происходит постоянно, в том числе - укрепление необходимых мест, где несут службу наши воины, чтобы иметь возможность противодействовать любой угрозе, если она будет исходить с территории Беларуси".

Он отметил, что любые действия, которые Россия предпринимает именно на территории Беларуси, представляют угрозу для Украины.

"Но в последнее время риторика, в том числе Беларуси, направлена как в сторону Украины, так и в сторону стран Европы", - сказал военный.

По его словам, идет постоянное нагнетание ситуации о том, что Беларуси якобы угрожают со всех сторон и она должна быть сильной, чтобы ответить на любые вызовы. Хотя, подчеркнул спикер, Беларуси никто не угрожает, зато именно эта страна продолжает поддерживать Россию и проводить постоянные учения, проверку своей боеготовности и т.д.

"Сейчас идет шантаж по поводу нахождения на территории Беларуси ядерного оружия. Поэтому, конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Хотя, если говорить сейчас о линии государственной границы, то в непосредственной близости от нее мы не фиксируем перемещения личного состава или техники…", - сказал пресс-секретарь.

В то же время, отметил пограничник, несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет большого количества российских войск, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда свои дополнительные силы.

Ядерные учения РФ

Как писал УНИАН, Министерство обороны РФ сообщило о начале учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Маневры пройдут с 19 по 21 мая, в них примут участие более 64 тыс. военных и более 7,8 тыс. единиц техники. К учениям также привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский и Северный флоты. В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: