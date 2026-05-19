Труханов остров в Киеве поражает невероятными закатами (фоторепортаж)

Хотя в Киеве в этом году снова не планируют официально открывать пляжный сезон из-за военного положения, коммунальщики все же обслуживают 15 муниципальных пляжей, чтобы там можно было комфортно и безопасно отдыхать.

Особой популярностью среди киевлян и гостей города традиционно пользуется пляж на Трухановом острове, куда можно легко добраться из центра столицы через Парковый мост.

В частности, с середины мая, когда погода уже теплая, а темнеет довольно поздно, там немалый ажиотаж на закате.

Понаблюдал за этим невероятным явлением и УНИАН.Туризм.

Отметим также, что в последние годы на пляже установили удобные скамейки для сидения и добавили мусорные баки, однако возможностей приобрести еду и напитки там немного (и с большими очередями).

Как ранее рассказывал УНИАН.Туризм, традиционно летом в поисках тени и прохлады жители и гости столицы направляются в Голосеевский лес, расположенный в самом сердце города. В частности, недавно там открылся новый туристический маршрут, который идеально подойдет для детей.

Также много людей обычно собирает Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Летом это место поражает большим количеством полевых трав и цветов.

