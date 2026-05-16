Китаю выгодно, чтобы война продолжалась: Федоренко не верит, что Трамп и Си обсуждали Украину

Командир бригады говорит, что Пекин благодаря войне в Украине может тестировать свои технологии и разработки.

По мнению командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи не обсуждали вопрос о прекращении войны в Украине, ведь Китаю выгодно, чтобы она продолжалась. Об этом военный сказал Украинскому радио.

По его словам, Пекину важно, чтобы происходило тестирование всех его технологий и разработок, а такую возможность как раз дает война.

"Китай очень силен в технологическом плане, ему нужно где-то тестировать все вооружение, которое он производит. Он получает обратную реакцию от Украины не в официальном порядке, не между государствами. Это происходит в виде технических решений, когда мы закупаем комплектующие. Они анализируют, в каком количестве, для чего они нужны. Агентура работает на 100%, от этого мы никуда не денемся", – пояснил командир.

Он говорит, что китайцы анализируют, как Украина применяет их комплектующие, запчасти и в целом все, что входит в состав дронной системы. Кроме того, у них есть "прямой рынок – Российская Федерация, куда они отправляют техническую документацию, готовые изделия и многое другое".

Также комбриг убежден, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия существовала на карте мира.

"Они взяли в аренду огромное количество земель Российской Федерации на 99 лет. Эта земля уже не принадлежит России. Это уже земля Китая, она будет максимально интегрирована в китайское общество и станет не просто объектом активного интереса, а в дальнейшем и районом активной защиты. Плюс дополнительно это дешевые ресурсы: лес, Сибирь, золото, серебро, уран, нефть", – рассказал он.

Он предполагает, что когда Россия "приходит с протянутой рукой" и просит ресурсы для войны против Украины, "для Китая это нормально".

"Для Китая это нормально, потому что они могут сказать: "Да, а что у тебя еще здесь лежит? О, какая у тебя красивая ваза. Хочешь воевать против Украины? Давай мне эту вазу, теперь она будет у меня". Потому что в любом другом сценарии, если бы Украина была сильной, то она бы свою вазу не отдала другой стране в обмен на дополнительный необходимый ресурс для захватнических террористических действий по отношению, в нашем случае, к украинскому государству", – говорит военный.

Поэтому, говорит Федоренко, Китай будет поддерживать Россию "необходимым допингом", чтобы она продолжала существовать. И, в частности, поддерживать технологиями, "которым на данный момент действительно нет аналогов в мире". Впрочем, предполагает командир, эта ситуация может измениться.

"Удар вглубь Российской Федерации беспилотниками, крылатыми ракетами, в обозримом будущем – баллистическими ракетами, уничтожение противника на оперативном уровне, больше врага на линии боевых столкновений, чем они призывают, приведет к тому, что так или иначе Россия падет", – высказался Федоренко.

По его словам, китайцы тогда перестроятся, заберут те территории, которые сейчас в аренде, "еще чуть-чуть себе откусят и наладят взаимодействие и экономические отношения с Украиной, будут пытаться развивать их еще больше с Европейским Союзом и другими рынками сбыта".

Тема Украины на переговорах Трампа и Си

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. На вопрос репортера, обсуждал ли он с китайским лидером во время своего визита в Пекин вопрос Украины, американский президент ответил утвердительно: "Да". По его словам, и он, и глава Китая этот вопрос "хотели бы видеть урегулированным".

Также и в Пекине признались, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече. Комментируя визит президента США, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил журналистам, что среди прочего лидеры обсуждали "украинский кризис". "И Китай, и США надеются на скорейшее прекращение военных действий и уже сделали многое для поощрения мира и переговоров, каждый по-своему", – заявил он. Глава китайского МИД подчеркнул, что сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть завершены "одним махом".

