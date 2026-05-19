Бойцы полка 'Кракен' получили от 'Украинской команды' эвакомобиль, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали эвакомобиль бойцам полка "Кракен" на Лиманское направление. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.
"Своевременная медицинская помощь, оказанная в течение "золотого часа", повышает шансы на выживание бойца до 90%. Поэтому каждый эвакомобиль, переданный на передовую, – это сохранение жизни и здоровья наших бойцов. "Украинская команда" передала эвакуационный автомобиль для медицинской службы 21 полка беспилотных систем "Kraken" Третьего армейского корпуса ВСУ", - написал Артур Палатный.
Он отметил, что 21 полк беспилотных систем сегодня защищает Лиманское направление.
"Пусть наша поддержка даст им уверенность, что в критический момент помощь придет мгновенно. А мы и дальше делаем все, чтобы они возвращались живыми", - сказал руководитель "Украинской команды".
Ранее сообщалось, что стоимость помощи, которую "Украинская команда" с 2022 года предоставила военным и гражданским, уже превысила 500 миллионов гривень.