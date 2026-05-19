Бойцы полка 'Кракен' получили от 'Украинской команды' эвакомобиль, - Палатный

Он отметил, что 21 полк беспилотных систем сегодня защищает Лиманское направление.

Волонтеры "Украинской команды" передали эвакомобиль бойцам полка "Кракен" на Лиманское направление. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Своевременная медицинская помощь, оказанная в течение "золотого часа", повышает шансы на выживание бойца до 90%. Поэтому каждый эвакомобиль, переданный на передовую, – это сохранение жизни и здоровья наших бойцов. "Украинская команда" передала эвакуационный автомобиль для медицинской службы 21 полка беспилотных систем "Kraken" Третьего армейского корпуса ВСУ", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что 21 полк беспилотных систем сегодня защищает Лиманское направление.

Видео дня

"Пусть наша поддержка даст им уверенность, что в критический момент помощь придет мгновенно. А мы и дальше делаем все, чтобы они возвращались живыми", - сказал руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что стоимость помощи, которую "Украинская команда" с 2022 года предоставила военным и гражданским, уже превысила 500 миллионов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: