Карин Карлсбро: 'Евросоюз должен рассматривать украинскую металлургию как стратегического партнера, а не как угрозу'

Евросоюз должен рассматривать Украину и украинскую металлургию как будущего члена и стратегического партнера ЕС, а не как угрозу. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета по международной торговле Европарламента Карин Карлсбро в ходе дебатов по поводу введения Еврокомиссией нового, еще более жесткого режима торговли сталью с другими странами.

"Сегодня я хочу прояснить, о чем мы [европарламентарии – ред.] договорились в отношении тарифных квот для Украины, и ее особый статус должен соблюдаться. Мы должны рассматривать Украину как будущего члена и стратегического партнера ЕС, а не как угрозу", – заявила она.

По ее словам, в настоящее время Украина освобождена от применения действующего защитного (safeguard) режима торговли сталью в ЕС, это исключение должно действовать до лета 2028 года. Но новая торговая мера предусматривает применение в отношении Украины отдельной тарифной квоты, а при ее распределении будут учитываться "особые проблемы безопасности" в Украине.

Видео дня

"Металлургическая отрасль имеет принципиальное значение для способности Украины выиграть войну против РФ. Крах украинской металлургии станет огромной катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы, а социальные последствия в виде безработицы и недополучения налогов в местные бюджеты областей – угрозой", – подчеркнула Карин Карлсбро.

Во время выступления шведская евродепутат напомнила, что украинская металлургия была и до сих пор остается стратегической мишенью атак российских войск. "На прошлой неделе я посетила металлургические заводы в Кривом Роге, Днепре, Каменском и стала свидетелем жестокой реальности. После полномасштабного вторжения несколько производственных мощностей либо находятся на оккупированных территориях, либо были полностью уничтожены. Остальные предприятия сталкиваются с огромными затратами. Тот факт, что украинская металлургия, несмотря на все трудности, смогла функционировать в этих условиях, должен поощряться, а не наказываться", – констатировала заместитель председателя Комитета по международной торговле Европарламента.

Напомним, что, согласно обновленному отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2026 года, Украина не является источником структурных избыточных мощностей в глобальной металлургической отрасли. Ее годовые сталелитейные мощности составляют 8 млн. т, что примерно на 80% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Производство ограничено, сокращается и никоим образом не сопоставимо с проблемами избыточных мощностей, лежащими в основе предложенного ЕС нового режима.

Согласно сообщению украинской промышленной компании "Интерпайп", Карин Карлсбро на прошлой неделе посетила "Интерпайп Сталь" – самый современный в Украине электросталеплавильный комплекс. Генеральный директор компании Лука Занотти и GR-директор Наталья Сидорук представили гостье полный цикл "зеленого" производства стали.

В "Интерпайп" напомнили, что уже с 1 июля этого года украинские металлурги могут столкнуться с ограничениями на поставку своей продукции в Европу, негативный эффект от которых будет сопоставим с потерей сталевых мощностей в 2022 году. "Невозможность реализовывать металлопродукцию приведет к сокращению производства на металлургических заводах, что создаст негативный мультипликативный эффект и нанесет удар по экономике Украины и населению, в первую очередь, в прифронтовых регионах", – подчеркивается в сообщении.

Наряду с этим торговым вызовом "Интерпайп" утверждает, что уже теряет клиентов из-за ошибки Еврокомиссии при введении "углеродного" налога CBAM. "Во время визита Карин Карлсбро увидела, что "Интерпайп Сталь" уже максимально соответствует философии Green Deal и самым жестким экологическим евротребованиям, поэтому "Интерпайп" был абсолютно искусственно лишен тех преимуществ, которые удалось достичь за счет крупнейшей частной экологической инвестиции в промышленность стоимостью почти $1 млрд", – констатировали в украинской компании.

Вас также могут заинтересовать новости: