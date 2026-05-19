Зеленский может впервые посетить Сербию, - СМИ

Официального подтверждения возможного визита Зеленского в Белград не было.

В конце этой недели в Сербии ожидают визита украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил местный телеканал N1 со ссылкой на дипломатические источники в Белграде.

"Если это будет подтверждено, это станет первым визитом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Однако, учитывая состояние войны в Украине, такой визит может быть отменен в любой момент", – пишет телеканал.

Отмечается, что хотя официального подтверждения возможного визита Зеленского в Белград не было, дипломатические источники в столице Сербии ожидают, что совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами может быть подписан в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз может лишить Сербию финансирования в размере до 1,5 млрд евро из-за отката демократических процессов и тесных связей страны с Россией. Речь идет, в частности, о реформе судебной системы, проведенной правительством сербского президента Александра Вучича на фоне массовых протестов граждан.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос подчеркнула, что Еврокомиссия проводит оценку того, продолжает ли Белград выполнять условия для "платежей по финансовым инструментам ЕС".

Представительница ЕС заявила, что эти недавние события, наряду с продолжающимся сотрудничеством Сербии с Москвой, стали переломным моментом в отношениях Брюсселя с Белградом и привели к ужесточению позиции исполнительной власти ЕС.

