26 этажей за 5 дней: в Китае построили уникальный многоэтажный дом

Бригада рабочих всего за пять дней полностью собрала под ключ готовый 26-этажный жилой дом.

В большей части мира возведение высотных зданий – это медленный и грязный процесс. Бетон заливается этаж за этажом. Рабочие разных специальностей сменяют друг друга месяцами, устанавливая проводку, вентиляцию и окна. На строительство башни среднего размера в Лондоне или Нью-Йорке обычно уходит три года от момента закладки фундамента до заселения. Задержки и превышение бюджета настолько привычны, что о них едва ли сообщают в новостях.

Но в январе 2024 года в уезде Сяньинь провинции Хунань произошло нечто совершенно иное, пишет Indian Defence Review. Бригада примерно из 100 рабочих прибыла на площадку с мобильным краном и башенным краном. Подъехали грузовики с грузом, похожим на огромные морские контейнеры. Каждый блок имел длину 12 метров, высоту 3 метра и ширину 2,4 метра.

Рабочие подняли их в нужное положение и скрепили болтами, укладывая коробки друг на друга. На площадке не было ни заливки бетона, ни месяцев каменной кладки, ни сварочных работ.

7 января 2024 года был установлен первый модуль. Через пять дней, 11 января, на участке уже стояла полностью собранная 26-этажная жилая башня. Строение под названием Jingdu Holon Building не было пустой коробкой. Электричество и вода были готовы к включению.

Застройщик, компания Broad Group Holon, возвел 14 000 квадратных метров жилой площади. Внутри 208 квартир уже были меблированы и отделаны. Такая скорость сделала проект ярким показателем на мировом рынке модульного строительства, годовой оборот которого уже составляет 95 миллиардов долларов США.

Стальной скелет фабричного производства

Скорость обусловлена философией строительства, которая меняет традиционную логику возведения зданий. Вместо того чтобы привозить материалы на площадку и собирать их под открытым небом, Broad Group строит почти всю квартиру на заводе.

Каждый блок представляет собой готовый модуль из нержавеющей стали. На заводе рабочие монтируют электропроводку, трубы кондиционирования воздуха и внутреннюю отделку до того, как модуль погрузят на бортовой грузовик.

Согласно деталям, которые опубликовал базирующийся во Франции Институт модульного строительства (Modular Building Institute), компания заявила, что ее производственная линия может выпускать по одному модулю каждые 21 минуту.

Основной материал – это нетрадиционный выбор. Компания использует запатентованную многослойную конструкцию из нержавеющей стали, которую называет B-CORE, а не обычный железобетон. Директор по маркетингу Broad Group USA Джереми Зимман рассказал институту, что фирма перешла на нержавеющую сталь около пяти лет назад. Причиной стала не только устойчивость к коррозии, но и механические свойства при нагрузках.

"Нержавеющая сталь также обладала отличной пластичностью, что означало ее способность выдерживать растягивающие напряжения", – объяснил Зимман.

Это свойство позволяет зданию прогибаться во время сейсмических событий, что имеет значение в стране, где в 2008 году в результате крупного землетрясения погибли десятки тысяч людей. Компания Broad Group была основана в 2009 году как прямой ответ на ту катастрофу с целью создания конструкций, которые не будут складываться как домино.

Генеральный менеджер Broad Group Ли Шунь озвучил более смелое заявление: по его словам, башня спроектирована так, чтобы простоять более 1000 лет. Эту цифру невозможно проверить в настоящее время, но она основана на хорошо известной устойчивости нержавеющей стали к коррозии и выветриванию по сравнению с железобетоном, который часто демонстрирует серьезное разрушение в течение пяти–семи десятилетий.

Готово к заселению, вплоть до водопроводной воды

Квартиры не представляют собой голые металлические коробки. Каждая единица площадью 68 квадратных метров вышла с завода с четырехкамерными окнами, предназначенными для блокировки солнечного тепла, утепленными внешними стенами для снижения шума и удержания тепла, а также с вентиляционной системой с рекуперацией энергии, построенной по принципам пассивного дома.

Менеджер Broad Group Holon Jianan Co Чжан Яньвэй рассказал, что компания обставила квартиры перед их сдачей. Жильцам нужно было привезти только портативную бытовую технику, такую как холодильник, стиральная машина и микроволновая печь.

Интегрированная система фильтрации воды в здании делает водопроводную воду пригодной для питья без кипячения, что является важной функцией в стране, где большинство людей все еще кипятят или фильтруют муниципальную воду из-за недоверия к общественному водоснабжению.

Специалист по модульному строительству из Новой Зеландии Тони Фрост провел неделю в более раннем 11-этажном здании Holon в Чанше в конце прошлого года. Он рассказал институту, что конструкция ощущалась "прочной, почти как бетонное сооружение", и отметил высокотехнологичную систему водоснабжения. Его единственная критика была косметической: небольшая корректировка внутренних цветов и текстур сделала бы ее еще лучше.

Башня, которая может двигаться

Те же болтовые соединения, которые обеспечивают быструю сборку, работают и в обратном направлении. В Broad Group заявили, что все здание Jingdu Holon Building можно разобрать, погрузить на грузовики и заново собрать на другой площадке.

Это превращает крупный жилой актив в нечто более близкое к мобильному продукту. Для правительств и жилищных ведомств это меняет финансовую составляющую. Здание больше не является недвижимыми невозвратными затратами, привязанными к одному участку земли. Если зонирование, наводнение или инфраструктура вынуждают район сместиться, инвестиции могут сместиться вместе с ним.

Эта концепция была отмечена в первоначальном отчете о проекте.

Компания уже выводит эту модель на международный уровень. Зимман рассказал институту, что у Broad Group есть перспективные проекты для Огайо, Техаса и Калифорнии, наряду с работой на Филиппинах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Модули по размерам соответствуют стандартному 40-футовому морскому контейнеру, что позволяет перевозить их на бортовых грузовиках или контейнеровозах без специальных разрешений.

Президент Broad Group USA Санни Ванг заявила институту, что теоретического предела высоты для модульного строительства с использованием этой системы не существует.

"Мы эффективно используем нержавеющую сталь, – подчеркнула она, – которая достаточно прочна, чтобы мы могли строить так высоко, как только сможем спроектировать".

