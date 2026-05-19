Путин планирует разблокировать проект газопровода в Китай на переговорах с Си, - Bloomberg

Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках сделают Китай более гибким в переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин, который во вторник отправится в Пекин для проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, планирует обсудить проект газопровода в Китай. Как сообщает Bloomberg, война в Иране дает России возможность углубить энергетические связи с Китаем.

По словам людей, близких к правительству, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту о ценах на газ для запланированного проекта трубопровода "Сила Сибири-2".

Отмечается, что Пекин выразил заинтересованность в ускорении переговоров, хотя, по словам одного российского чиновника, пока не достигнут определенного прогресса.

"Проект газопровода стоит на повестке дня, и мы намерены серьезно его обсудить. Я считаю, что эта тема будет обсуждена очень подробно между лидерами", - заявил журналистам в понедельник помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Однако, как говорится в материале, прогресс в любом соглашении зависит от Си, и пока нет никаких признаков того, что Россия может легко достичь согласия. Война президента США Дональда Трампа с Ираном может дать Москве возможность восстановить баланс в отношениях, поскольку Пекин стремится к большей энергетической безопасности на фоне сбоев, вызванных закрытием Ормузского пролива.

"Конфликт на Ближнем Востоке укрепляет российско-китайские отношения, усиливая роль России как ключевого поставщика сырья в Китай", - сказал Василий Кашин, эксперт по Китаю в Высшей школе экономики в Москве.

По его словам, ожидается, что предстоящий визит Путина отразит эту новую геополитическую реальность, а также растущий интерес Китая к сотрудничеству с Россией в сфере логистики и энергетики.

"Газпром" сделал очень конкурентоспособное предложение по цене на газ для трубопровода "Сила Сибири 2", который будет проходить в Китай из Сибири через Монголию, хотя китайские коллеги не проявили желания продвигать проект, заявило лицо, близкое к российскому государственному энергетическому гиганту. Цель по-прежнему заключается в том, чтобы согласовать цену на газ до сентября.

Визит Путина в Китай

Как сообщал УНИАН, Китай официально подтвердил предстоящий визит Путина в Пекин и раскрыл основные темы предстоящих переговоров. Однако в заявлении китайского МИД тема войны в Украине напрямую не упоминалась.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что визит российского лидера станет уже 25-й поездкой Путина в Китай. Во время встречи стороны намерены обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также международные и региональные вопросы, представляющие "общий интерес" для Москвы и Пекина.

