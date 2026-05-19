Самое трудное с возрастом понять, какие дружеские отношения держались только на тебе

Психологи выявили скрытую причину острого чувства одиночества, которое подстерегает людей в пожилом возрасте.

С возрастом люди все чаще сталкиваются со скрытой формой горя – тихим угасанием дружбы, которая держалась лишь на усилиях одного из партнеров, пишет Eco News.

Многие в определенный момент жизни решаются на простой эксперимент: перестают первыми писать, звонить или планировать следующую встречу и просто ждут.

Психологи отмечают, что когда дни превращаются в недели, эта тишина начинает давить сильнее любой ссоры. По имеющимся данным, подобное "тихое угасание" эмоционально поражает гораздо болезненнее именно с годами, поскольку привычная социальная структура – учеба, совместная работа и повседневная рутина – постепенно разрушается.

Как свидетельствует отчет Национальных академий наук, инженерии и медицины США, около 24% людей в возрасте от 65 лет являются социально изолированными, а 43% взрослых после 60 лет постоянно страдают от эмоционального одиночества.

По мнению исследователей Аарона М. Оглитри и Ребекки Г. Адамс, социологические исследования обычно освещают лишь преимущества дружбы в зрелом возрасте, тогда как дисбаланс, разочарование и односторонние отношения остаются незамеченными.

В то же время в масштабном исследовании PLOS ONE ученые выяснили, что "лишь около половины" отношений являются взаимными. В частности, в проанализированной выборке лишь 53% дружеских связей оказались реципрокными – то есть такими, где оба человека искренне считали друг друга друзьями.

"Психология говорит, что самая одинокая часть старения – это не быть одиноким, а осознать то, что дружба исчезает, как только ты перестаешь ее лелеять, и понять, что она никогда не базировалась на взаимной заботе, а только на твоей готовности брать на себя всю эмоциональную работу", – утверждает автор материала.

По мнению экспертов, в зрелом возрасте поддержание контактов требует сознательного выбора обеих сторон, ведь привычка видеться "автоматически" исчезает. Специалисты предупреждают, что изоляция имеет разрушительные последствия для психики и здоровья.

Руководитель Гарвардского исследования развития взрослых, психиатр Роберт Уолдингер четко обобщил этот риск, отметив:

"Одиночество убивает. Это так же опасно, как курение или алкоголизм".

