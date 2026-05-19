У Украины появилась новая стратегия войны, и она уже дает результаты, - Foreign Policy

Суть стратегии – перенос войны на территорию России.

Украина все активнее делает ставку на дальнобойные удары по территории России вместо изнурительных атак на фронте, и такая стратегия уже начинает приносить заметные результаты. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Как отметил автор статьи, немецкий журналист Пол Хокенос, еще более года назад президент Украины Владимир Зеленский фактически обозначил новую концепцию войны – возвращение ее в Россию.

"Войну принесли из России, и именно в Россию нужно вытеснять войну – именно их нужно заставлять к миру, именно на них нужно давить, чтобы была безопасность", – напомнил он слова Зеленского, прозвучавшие в марте 2025 года.

С тех пор и особенно интенсивно в этом году Украина проводит "стратегическую нейтрализацию" объектов на территории России. Как отмечается, это означает сворачивание изнурительных и дорогостоящих с точки зрения человеческих потерь наступательных операций, которые обошлись Украине слишком дорого, и переход к дальнобойной асимметричной войне, направленной на ослабление российской экономики, разрушение военного производства и подрыв морального духа населения.

В издании отметили, что этой весной, на пятом году войны, появляется все больше признаков того, что эта стратегия приносит результаты и, возможно, даже меняет логику боевых действий.

Украина укрепляет свои позиции

Автор напомнил, что почти ежедневно украинские дальнобойные ракеты и высокоточные дроны наносят удары по энергетической инфраструктуре, заводам по производству оружия, военным командным и логистическим центрам. Кроме того, на фронте Украина ежемесячно уничтожает или ранит около 35 тысяч российских военных.

По словам историка Ульфа Бруннбауэра из Регенсбургского университета, Украина стремится показать западным союзникам, что "обладает не только выносливостью, но и способна реально нанести ущерб России, тем самым усиливая аргументы в пользу дальнейшей поддержки".

"Это ставит Киев в более выгодную позицию для будущих мирных переговоров, ведь увеличивает стимулы для России согласиться на компромисс", – подчеркнул он.

Нанося удары по нефтяным объектам и лишая Россию огромных сверхприбылей от экспорта нефти, на которые рассчитывает Кремль, Украина "нивелирует последствия американской политики, которая изначально выглядела разрушительной для Киева", отмечается в статье.

Украина сдерживает наступление РФ

Кроме того, отмечается, что удары по военным объектам РФ – системам ПВО, аэродромам, оборонным предприятиям – сдерживают российское наступление в Украине, что является главным приоритетом Киева.

Продвижение России на фронте практически остановилось. Более того, согласно данным американского Института изучения войны (ISW), в апреле российская армия даже потеряла часть территорий – впервые с августа 2024 года. Таким образом, ожидаемое весеннее наступление России пока выглядит провальным, утверждает автор.

Он напомнил, как в выходные украинские дроны нанесли удары по военно-технологической отрасли в районах, которые ранее считались недосягаемыми из-за близости к Москве.

"Вся эта стратегия направлена на ситуацию на фронте в Украине. Речь идет о том, чтобы не дать России захватить Донбасс и заставить ее сесть за переговоры на условиях, которые будет контролировать Украина. Именно это должно стать основой для урегулирования", – пояснил аналитик ISW Джордж Баррос.

До сих пор, по словам Барроса, российский президент Владимир Путин действовал так, "будто неважно, насколько высокой будет цена, если Россия продолжает продвигаться вперед, а воля Запада слабеет".

"Идея заключалась в том, что Россия просто переждет всех и в конце концов победит", – сказал он и добавил, что Россия, однако, сейчас начала колебаться так, как этого не было раньше.

Паника в России

Автор утверждает, что признаки паники в России заметны повсюду, а самым показательным проявлением стал призыв Путина к прекращению огня 9 мая – он "фактически умолял Украину не срывать празднование". А то, что парад прошел почти без демонстрации военной техники, пишет журналист, "стало болезненным признанием способности Украины нанести удар по объектам высшего уровня прямо в центре Москвы и среди бела дня".

По данным независимого российского издания The Moscow Times, Кремль пересматривает свои военные цели и риторику в отношении так называемой "специальной военной операции", преуменьшая ее значение. Российские чиновники, вероятно, готовятся представить возможное мирное соглашение с Украиной как "победу".

"Кремль стремится сместить акцент с прежней цели – захвата всей Украины и, в частности, Киева – на удержание уже оккупированных территорий на востоке и юге Украины. Более того, появляются признаки недовольства среди российских политических стратегов из-за слишком высокой цены войны", – говорится в статье.

По информации того же The Moscow Times, высокопоставленные чиновники все чаще открыто ставят под сомнение продолжение войны. Они считают, что для захвата всего Донбасса России придется полностью переводить экономику на военные рельсы и проводить всеобщую мобилизацию. А это может опасно истощить ресурсы страны, разрушить экономику и ускорить и без того серьезное сокращение населения.

Общественное мнение в России меняется

Отмечается, что эти неудачи России все больше отражаются и в общественном мнении, которое до этого в основном поддерживало войну. Хотя социологические опросы в РФ показывают, что 73% россиян одобряют деятельность российского диктатора Владимира Путина, однако, согласно данным Фонда "Общественное мнение", это самый низкий уровень с февраля 2022 года.

При этом, по словам Барроса, общественное мнение сегодня важно для Кремля так, как это не было во времена холодной войны.

"Наша команда была поражена тем, насколько часто Путин принимал сомнительные с военной точки зрения решения лишь для того, чтобы сохранить стабильность режима и минимизировать недовольство внутри страны", – сказал он.

Другие козыри Украины

По словам советника Министерства обороны Украины Федора Сердюка, дальнобойные удары – это не "единственные козыри Украины".

"Украина использует самые современные беспилотные надводные аппараты и сенсоры для контроля Черного моря. Миллионы FPV-дронов, разведывательные платформы и значительно улучшенные технологии разведки помогли удержать оборону на земле", – процитировал автор слова чиновника.

Сердюк также упомянул все более эффективные украинские спецоперации, в частности о "Паутине" в июне 2025 года, в результате которой была уничтожена значительная часть стратегической авиации РФ, включая бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М.

Историк Бруннбауэр сомневается, что Украина верит в возможность быстро оттеснить россиян, по крайней мере в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

"Но то, что они (Украина, – ред.) демонстрируют миру, самим себе и россиянам, которые хотят это видеть, – это то, что время не обязательно играет на стороне России. И что Украина способна выжить даже без значительной американской помощи", – сказал он.

Россия терпит неудачи в войне

Как сообщал ранее УНИАН, Россия остается без сверхприбылей от нефти из-за украинских ударов по НПЗ. Аналитики ISW отметили, что правительство РФ уже пересмотрело ожидания относительно роста экономики, а в стране обостряются проблемы с дефицитом кадров, инфляцией и нехваткой средств в бюджете.

Впрочем, как пишет The Wall Street Journal, дела Путина в Украине крайне плохи, но этого недостаточно, чтобы заставить его отступить. И пока он не демонстрирует никаких признаков отказа от своего стремления покорить Украину. Военный аналитик Франц-Штефан Гади пояснил, что Украина, безусловно, находится в более сильной позиции, чем многие ожидали. Но война предполагает циклы адаптации, и вопрос в том, сможет ли Россия найти ответы на улучшение ситуации в Украине.

